Shireen Abu Akleh. L’esercito israeliano chiude l’indagine: “I soldati hanno mirato a uomini armati”

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Israele non indagherà sull’omicidio dI #ShireenAbuAkleh avvenuto la scorsa settimana mentre la giornalista seguiva una incursione delle forze armate israeliane nella città di Jenin. lo riferisce Al Jazeera. “Non si sospettano atti criminali: i soldati hanno detto di non aver visto i giornalisti e aver mirato a uomini armati”, ha detto il portavoce militare. L’esercito inoltre ritiene che l’indagine porterebbe a polemiche in Israele. La famiglia Abu Akleh non è sorpresa e chiede un’indagine trasparente a livello internazionale.