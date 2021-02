Silvestri: “Biden non firmerà assegni in bianco ai sauditi e a Israele. L’era Trump è archiviata” – di Umberto De Giovannangeli

tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/02/05/silvestri-biden-non-firmera-assegni-in-bianco-ai-sauditi-e-a-israele-l-era-trump-e-archiviata-2073683.html

Joint Comprehensive Plan of Action, ndr). Cosa peraltro complicata giuridicamente, perché non si capisce se gli Stati Uniti sono usciti o non sono usciti formalmente Perché Trump ha poi fatto un casino giuridico nelle sue dichiarazioni. Ieri sono stato in discussione con russi e americani su tutte queste cose e le assicuro che dal punto di vista giuridico è un bordello. Non si capisce gli americani in che trattati stanno e da quali effettivamente sono usciti. Una riprova che l’America stava davvero in mano a dei pezzenti. Per tornare a Biden, lui chiaramente vuole riprendere una iniziativa in questo senso adesso, ma senza litigare esplicitamente né con Israele, in primo luogo, né con l’Arabia Saudita. Semplicemente, dicendo con grande chiarezza: io non sono il vostro alleato automatico per tutte le vostre scelte. Non sono la vostra carta di riserva per le vostre iniziative. Io guido gli Stati Uniti, una potenza globale che ha una sua politica e caso mai siete voi a doverne tener conto. Insomma, Biden, a differenza di Trump, non firmerà assegni in bianco ai sauditi e a Israele. Quei tempi sono finiti.