Siria, i figli della guerra

Gabriella Scafuri

Classe 1987, romana di nascita e partenopea d’origine. Insegnante d’italiano L2 e comunicatrice free lance. Dopo gli studi classici si laurea in Lettere, curriculum in Letteratura italiana e comunicazione dei mass-media e, in seguito, in Italianistica. Di lì a poco scopre il mondo dell’intercultura e del Terzo Settore. Crede nella cittadinanza attiva e in tutte quelle iniziative culturali di promozione sociale, nel rispetto della persona e dei suoi diritti. Partecipa con entusiasmo a progetti di inclusione dei migranti, insegnando loro la lingua italiana (che sogna un giorno di poter divulgare presso Istituzioni culturali all’estero). Ha collaborato con varie testate, scrivendo di arte, musica e letteratura. Ama viaggiare, esplorare la Pachamama, la poesia e la Musica.