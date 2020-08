Siria: le mani USA sul petrolio di Damasco, provocazione politica ad alto rischio

tratto da: https://www.remocontro.it/2020/08/13/siria-le-mani-degli-usa-sul-petrolio-di-damasco-provocazione-politica-ad-alto-rischio/

Remocontro 13 Agosto 2020

Un ‘accordo commerciale’ che somiglia molto ad una provocazione politica. Anzi, più provocazione politica che vero accordo commerciale, perché di quel petrolio rubato in casa altrui, nelle tasche Usa ne arriverà molto poco. Il petrolio siriano preso da una molto sospettabile ‘società petrolifera Usa’ in territorio abitato e controllato dai curdi siriani a dispetto del poco democratico ma legittimo governo di Damasco.

Un ‘accordo commerciale’ che somiglia molto ad una provocazione politica. Anzi, più provocazione politica che vero accordo commerciale, perché di quel petrolio rubato in casa altrui, nelle tasche Usa ne arriverà molto poco. Il petrolio siriano preso da una molto sospettabile ‘società petrolifera Usa’ in territorio abitato e controllato dai curdi siriani a dispetto del poco democratico ma legittimo governo di Damasco.

Peggio, la ‘Delta Crescent Energy LLC’ è una molto sospettabile società nata un anno e mezzo fa in Delaware per iniziativa di un ex diplomatico e un ex ufficiale della Delta Force statunitensi (strano vero?) e di un ex dirigente di una società petrolifera britannica con uffici e attività in Siria. Puzza di servizio segreti più che di petrolio, lontano un miglio.