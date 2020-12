Soldati israeliani aprono il fuoco contro i lavoratori palestinesi vicino al muro dell’Apartheid, ferendone due

tratto da: https://www.palestinechronicle.com/israeli-soldiers-open-fire-at-palestinian-workers-near-apartheid-wall-injure-two/

30 dicembre 2020

Palestinian workers in Israel do not have their rights as workers protected and are vulnerable to exploitation by employers. (Photo: File)

Secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA, due lavoratori palestinesi sono stati feriti oggi da colpi di arma da fuoco dell’esercito israeliano vicino al muro dell’apartheid nell’area di Yabad, a sud-ovest della città di Jenin nel nord della Cisgiordania.

Fonti locali hanno riferito a WAFA che i due palestinesi, uno della città di Qabatia e l’altro del villaggio di Nazlet Zibda, sono stati colpiti da proiettili veri alla gamba mentre cercavano di andare a lavorare all’interno di Israele.

Sono stati portati all’ospedale di Jenin per il trattamento dove sono stati segnalati in condizioni stabili.

“Nel 2019, le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 133 palestinesi, di cui 28 minori. Delle vittime, 104 sono state uccise nella Striscia di Gaza, 26 in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) e tre all’interno di Israele”, ha riferito il gruppo per i diritti umani B’tselem.

“La maggior parte di queste morti sono state il risultato diretto della spericolata politica israeliana a fuoco aperto, autorizzata dal governo e dai militari e sostenuta dal sistema legale”, ha aggiunto il gruppo.

(Palestine Chronicle, WAFA, Social Media)