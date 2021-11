Soldati israeliani sradicano 130 alberi a Hebron e coloni israeliani attaccano contadini palestinesi con pietre e bastoni

Secondo quanto riportato da IMEMC News, nella giornata di venerdì 12 novembre i soldati israeliani, accompagnati da molti coloni, hanno sradicato più di 130 alberi e spianato terreni agricoli nella città di Beit Ummar, a nord di Hebron, nella parte meridionale della Cisgiordania occupata.

L’attivista Mohammad Awad ha riferito che i soldati hanno sradicato più di 130 alberi di mandorle, oltre ad aver distrutto grandi aree di terreni agricoli vicino alla colonia illegale di Karmie Tzur, che è stata costruita su terre palestinesi rubate.

Le terre si trovano dentro la recinzione della colonia illegale e alle famiglie è stato negato l’accesso ad esse, nonostante abbiano i documenti che ne attestino la proprietà.

Secondo quanto riferito da Pagine Esteri, sempre nella giornata di oggi i coloni israeliani hanno attaccato con pietre e bastoni i contadini palestinesi e alcuni attivisti israeliani che erano sul posto per aiutarli durante la raccolta delle olive nel villaggio di Surif in Cisgiordania. Hanno fatto almeno 3 feriti. Un attivista, Oren Ziv, riferisce che l’esercito era nella zona ma non ha impedito l’aggressione, l’ultima di una lunga serie compiute dai coloni nelle ultime settimane.