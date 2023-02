Soldato israeliano incarcerato per aver aggredito un attivista palestinese a Hebron

Articolo pubblicato originariamente su BBC e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Yolande Knell

Il soldato israeliano è stato filmato mentre afferrava Issa Amro per il collo e lo gettava a terra.



L’esercito israeliano ha incarcerato un soldato per 10 giorni dopo che ha aggredito un attivista palestinese che cercava di scortare un giornalista statunitense a Hebron, nella Cisgiordania occupata.

In un video postato da Lawrence Wright del New Yorker, si vede il soldato afferrare Issa Amro per il collo e il braccio e gettarlo a terra.

Poi prende a calci il signor Amro prima che un altro soldato lo spinga via.

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele ha dato il suo pieno sostegno al soldato.

“Non mi era mai capitato che una fonte venisse aggredita davanti a me fino a oggi, quando un soldato israeliano che ha interrotto la mia intervista ha fatto questo”, ha scritto Lawrence, il cui post ha avuto più di 7,5 milioni di visualizzazioni.

Il giornalista è anche un autore di best-seller, che ha vinto un premio Pulitzer per il suo libro, The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11.

Il resoconto degli eventi fornito dall’esercito israeliano è diverso da quello di Wright.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che il soldato era di guardia a una postazione militare a Hebron e ha chiesto a un palestinese che si era avvicinato di allontanarsi.

“In risposta, il palestinese ha iniziato a registrare e a maledire il soldato. Ne è seguito uno scontro verbale, che è presto diventato uno scontro fisico, durante il quale il soldato ha colpito il palestinese”, ha dichiarato l’IDF.

Wright ha affermato che la dichiarazione “travisa” gli eventi che hanno portato all’aggressione.

“Il soldato ha iniziato lo scontro. Amro non ha imprecato o interferito, ha solo chiesto di chiamare il comandante”.

“Prima dell’aggressione gli altri soldati avevano paura di intervenire nonostante li avessi avvertiti che la situazione stava sfuggendo di mano”, ha proseguito.

Diversi altri video condivisi sui social media mostrano parti dell’incontro.

https://twitter.com/i/status/1625205825760333840

Sul suo account Twitter, Amro ha dichiarato: “Non ho toccato il soldato, le mie mani erano dietro la schiena per non dare alcuna scusa”.

L’IDF non ha commentato le incongruenze.

Il suo portavoce internazionale, il tenente colonnello Richard Hecht, ha dichiarato: “Il soldato non ha agito come ci si aspettava e non ha seguito il codice di condotta dell’IDF. L’IDF non esiterà, nonostante le provocazioni, a preservare la propria etica e morale”.

L’IDF ha dichiarato che dopo un’indagine iniziale, il soldato è stato rinchiuso in una prigione militare e sarà sospeso dal servizio attivo di combattimento. Ha aggiunto che il suo servizio nella sua attuale unità sarà esaminato.

Commentando su Twitter, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, un uomo di estrema destra che vive in un insediamento alla periferia di Hebron, ha definito la sentenza “una vergogna”.

“Sostengo pienamente il soldato che non è rimasto in silenzio. I soldati hanno bisogno di essere sostenuti, non di andare in prigione”, ha detto.

Ha descritto Amro come un “anarchico che spesso infastidisce i soldati dell’IDF a Hebron”.

Le tensioni sono spesso alte a Hebron, che diventa un punto di esplosione della violenza. È l’unica città palestinese della Cisgiordania in cui vivono coloni ebrei nel cuore della Città Vecchia, in base a un accordo stipulato tra Israele e i palestinesi dal 1997.

Hebron è divisa in due aree chiamate H1 e H2. Circa 200.000 palestinesi vivono nell’area H1, che è sotto il pieno controllo dell’Autorità Palestinese (AP).

Tuttavia, Israele ha il controllo di sicurezza su H2, dove vivono diverse centinaia di coloni ebrei integralisti e più di 30.000 palestinesi. L’Autorità palestinese è responsabile solo delle questioni civili per i residenti palestinesi, che devono affrontare severe restrizioni ai loro movimenti con una serie di posti di blocco permanenti nell’area gestiti dalle forze israeliane.

Hebron contiene un sito religioso contestato chiamato Tomba dei Patriarchi – o Moschea Ibrahimi – che è venerato da ebrei, musulmani e cristiani come luogo di sepoltura di Abramo (Ibrahim in arabo), Isacco e Giacobbe. È il secondo luogo più sacro dell’ebraismo e il quarto dell’Islam.

Amro è molto conosciuto a Hebron come attivista contro l’occupazione. Parla correntemente l’inglese e spesso organizza visite a H2 per giornalisti e ONG israeliane e internazionali.

È stato arrestato anche dall’Autorità palestinese – per i suoi post sui social media che avrebbero criticato l’autorità – e ripetutamente da Israele.

Alla fine dello scorso anno, un tribunale militare israeliano ha deciso di allontanare Amro dalla sua casa di Hebron per una settimana dopo che aveva registrato un video di un soldato che minacciava i manifestanti e diceva a un attivista israeliano di sinistra: “Ben Gvir porterà l’ordine in questo posto, ne avete abbastanza”.

Lo stesso giorno, un altro soldato israeliano ha spinto a terra un attivista e gli ha dato un pugno in faccia.

I due soldati sono stati condannati a brevi periodi di detenzione militare e Ben Gvir ha difeso anche il soldato che ha fatto commenti di scherno.