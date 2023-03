Sono sopravvissuto a un viaggio pericoloso da Gaza, ma ora dormo per le strade di Bruxelles

Articolo pubblicato originariamente su The National News e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Sunniva Rose

È una storia familiare tra i richiedenti asilo che sono ricorsi a piantare tende lungo i canali, mentre il Belgio fatica a mantenere la promessa di ospitare gli arrivi.

Ogni giorno vengono erette nuove tende per le strade di Bruxelles, mentre il Paese lotta per trovare un riparo ai richiedenti asilo. EPA

Seduto in un caffè vicino a un canale di Bruxelles, Abdelrahman, un richiedente asilo palestinese di 29 anni, mescola una tazza di tè mentre racconta la sua straziante traversata di un anno via terra dalla Striscia di Gaza al Belgio. La violenza e le difficoltà economiche lo hanno spinto a lasciare la moglie e la figlia di quattro anni nell’enclave controllata da Hamas per raggiungere il fratello in Belgio.

Abdelrahman, che rifiuta di fornire il suo cognome, ha preso un autobus per l’Egitto, poi un aereo per la Turchia, dove ha aspettato per quattro mesi prima di dirigersi verso la Grecia in barca dopo aver pagato un contrabbandiere, noto in arabo come “commercianti di morte” a causa dell’alto tasso di decessi tra coloro che tentano il viaggio.

Abdelrahman ha continuato il suo viaggio, per lo più a piedi, attraverso una lunga lista di Paesi europei, ma non sa esattamente quali. “A un certo punto, ho camminato da solo per quattro giorni e non avevo idea di dove fossi”, racconta.

Non pensava che, una volta raggiunto il cuore dell’Europa, avrebbe affrontato nuove difficoltà solo per ottenere il sostegno delle autorità locali, per non finire a dormire per strada.

Per legge, il Belgio deve ospitare i richiedenti asilo fino a quando non ricevono una risposta alla loro richiesta, una procedura che spesso richiede tre mesi ma che può durare più di un anno.

Sebbene il numero di nuovi richiedenti asilo in Belgio sia aumentato del 40% lo scorso anno, la cifra complessiva rimane inferiore a quella registrata durante la crisi dei migranti del 2015.

Tuttavia, i centri di accoglienza aperti all’epoca sono stati poi chiusi e dal 2021 c’è una cronica carenza di spazio, che rimane irrisolta e che molti osservatori descrivono come derivante dalla mancanza di volontà politica di affrontare la crisi.

Condizioni di vita “orribili

Finora non è stata trovata una soluzione a lungo termine e i richiedenti asilo vengono regolarmente lasciati a dormire all’addiaccio per settimane o mesi, evidenziando la condizione del crescente numero di persone giunte nella capitale non ufficiale dell’UE da altre parti del mondo. Attualmente ci sono 2.500 persone nella lista d’attesa dell’agenzia belga per i richiedenti asilo, o Fedasil.

Quando è arrivato per la prima volta all’inizio di quest’anno, Abdelrahman ha vissuto con altri richiedenti asilo in una casa abusiva. Pochi giorni dopo, lo squat è stato evacuato e più di 140 abitanti, tra cui Abdelrahman, si sono trasferiti in tende lungo la circonvallazione di un canale, condividendo il marciapiede con una pista ciclabile trafficata e una strada congestionata a doppio senso di marcia su ciascun lato del canale.

Quando The National ha incontrato Abdelrahman per la prima volta la scorsa settimana, viveva con altri due palestinesi da più di due mesi in una piccola tenda grigia decorata con la bandiera palestinese verde, rossa, bianca e nera.

Abdelrahman (all’estrema destra) e altri due richiedenti asilo palestinesi vicino al centro di accoglienza Le Petit Chateau a Bruxelles. Sunniva Rose / The National

Le tende formavano una lunga fila lungo la strada, che si affaccia su un grande edificio in mattoni rossi del XIX secolo gestito dalla Fedasil, noto come il “piccolo castello”. In teoria, i richiedenti asilo avrebbero dovuto poter vivere all’interno, ma era pieno e la priorità è stata data a donne e bambini.

Gli uomini in strada ricevevano il sostegno di associazioni caritatevoli, che distribuivano cibo e vestiti caldi per aiutarli a resistere alle gelide temperature dell’inverno belga.

Tjara Visser, studentessa e volontaria di 21 anni, ha descritto le loro condizioni di vita come “orribili”. “Non dovrebbe essere compito nostro [fare questo]”, ha detto.

A qualche chilometro di distanza, nel quartiere Schumann, più elegante, i decisori europei stanno lavorando alla Commissione UE per chiudere la rotta migratoria attraverso la Turchia percorsa da Abdelrahman. L’ostilità verso l’immigrazione clandestina sta crescendo, anche se alcuni Paesi come la Germania stanno cercando di facilitare l’accesso di lavoratori qualificati a causa della carenza di manodopera.

Di fronte alle crescenti critiche per non aver rispettato i propri obblighi, martedì mattina le autorità belghe hanno evacuato l’accampamento informale di 150 persone, buttando via le tende e le coperture e sistemandole in vari rifugi, tra cui il “piccolo castello”, dove Abdelrahman vive attualmente.

Circa 50 richiedenti asilo che non erano presenti al momento della registrazione nelle settimane precedenti hanno perso sia le tende che un posto dove dormire. I volontari li hanno aiutati a trasferirsi in un nuovo squat nelle vicinanze, ma le autorità locali hanno già comunicato loro che dovranno evacuare l’edificio vuoto del magazzino nelle prossime settimane.

Molti, come un volontario di nome Yann, credono che presto appariranno nuovi insediamenti informali di tende nel quartiere.

“Finché non ci saranno soluzioni strutturali, la gente resterà per strada. È un problema puramente politico”, ha detto Yann.

Abdelrahman ha già fatto grandi sacrifici per finire sul marciapiede di Bruxelles. In totale, ha pagato 14.000 dollari per arrivare in Belgio, una somma considerevole che ha preso in prestito da suo fratello e dai suoi parenti a Gaza, dove il 65% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.

Seduto accanto a lui, il suo amico palestinese Louay, anch’egli di Gaza, ha tirato fuori la foto di un grande orso bruno in una foresta, da qualche parte nell’Europa orientale, che dice di aver incontrato mentre percorreva un itinerario simile. Abdelrahman ha riso. “Ogni uomo ha le sue storie selvagge”, ha detto.

Ma Abdelrahman sembrava anche sollevato. Aveva appena trascorso la prima notte dopo tanto tempo in un letto con un tetto sopra la testa. “È molto meglio della strada”, dice.

Alcuni richiedenti asilo che non sono stati ospitati dall’agenzia belga per il diritto d’asilo vivono ora in uno squat a Bruxelles. Sunniva Rose / The National

Per lui, la difficoltà fisica di dormire all’addiaccio non è stata la cosa più difficile da sopportare. È stata piuttosto la consapevolezza di essere un senzatetto dopo tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare per raggiungere il suo obiettivo.

“È stato uno shock”, dice, “e non era esattamente quello che mi aspettavo”. Tuttavia, ci tiene a sottolineare che è grato allo Stato belga. Suo fratello non ha potuto ospitarlo perché il suo contratto di affitto vieta esplicitamente gli ospiti a lungo termine.

Aumento dei tentativi di suicidio

“Non vedo l’ora di ricominciare la mia vita e di andare a lavorare. Farei qualsiasi cosa”, dice. Louay faceva il posatore di piastrelle a Gaza e i due amici sognano di lavorare insieme una volta che entrambi avranno ottenuto l’asilo, una procedura che può richiedere molti mesi.

Lorenzo Viola, coordinatore generale di un centro umanitario creato da cinque ONG che si occupa di sfamare, vestire e dare sostegno alla salute mentale dei richiedenti asilo, ha detto di aver notato un aumento dei tentativi di suicidio e delle condizioni di salute mentale tra i richiedenti asilo senza fissa dimora.

“C’è una violenza istituzionale nei confronti di esseri umani che fuggono dalla violenza nei loro Paesi e si ritrovano a dormire per strada”, ha dichiarato a The National. “C’è un deterioramento della loro salute mentale e fisica. I nostri servizi di salute mentale hanno notato un enorme aumento dei tentativi di suicidio dallo scorso maggio”.

Secondo l’ufficio del commissario generale belga per i rifugiati e gli apolidi, il Belgio è tra i Paesi dell’UE che ricevono il maggior numero di richieste di asilo rispetto alla sua popolazione di 11,7 milioni di abitanti.

“A differenza della crisi dei migranti del 2015, che ha colpito l’intera Europa, il recente aumento delle cifre sembra essere dovuto principalmente alla migrazione intereuropea”, ha dichiarato a The National Damien Dermaux, portavoce della commissione belga per i rifugiati.

“C’è la percezione che il Belgio sia un Paese in cui le persone hanno accesso ai diritti più facilmente che in altri Paesi europei”, ha detto. Per spiegare il forte aumento degli arrivi di minori afghani non accompagnati, Dermaux ha fatto riferimento ai benefici specifici concessi agli scolari delle regioni fiamminghe del Belgio.

Circa 20.000 persone sono in attesa di una risposta da parte della commissione che studia le richieste di asilo. “Stiamo facendo di tutto per aumentare le capacità di fare la nostra parte nel trovare una soluzione a questa crisi”, ha dichiarato Dermaux.

La legge belga consente allo Stato di attuare un piano di distribuzione obbligatorio per i richiedenti asilo all’interno dei comuni del Paese, ha dichiarato a The National Benoit Mansy, portavoce della Fedasil. “Tuttavia, è il governo che deve prendere la decisione di attivare questo piano, cosa che al momento non è disposto a fare”.

Le multe non pagate portano alla confisca dei mobili

Lo scorso anno Fedasil ha creato 4.000 nuovi posti per i richiedenti asilo, ma non è bastato. L’anno scorso, i tribunali belgi hanno condannato l’agenzia più di 7.000 volte per non aver adempiuto ai suoi doveri di accoglienza, dopo che gli avvocati avevano sporto denuncia, il che significa che in teoria dovrebbe pagare loro risarcimenti per milioni di euro.

Ma la Fedasil non ha pagato queste multe e i funzionari governativi hanno affermato che ciò incoraggerebbe altri richiedenti asilo a venire in Belgio. Il 14 febbraio gli ufficiali giudiziari hanno sequestrato alcuni oggetti appartenenti alla sede della Fedasil a Bruxelles.

Migranti e membri di ONG chiedono un’assistenza migliore in Belgio. APE

Il signor Mansy ha detto che gli oggetti comprendevano tavoli da ufficio, divani, tavoli da giardino, uno schermo televisivo, pannelli acustici, panche e sedie. Sono stati venduti all’asta pochi giorni dopo per coprire, in parte, le multe non pagate. Ha detto di non sapere a quanto siano stati venduti gli arredi o come l’agenzia statale pagherà le sostituzioni.

Il ministro belga per l’asilo e la migrazione, Nicole de Moor, giovedì ha annunciato 2.000 nuovi posti letto per i richiedenti asilo, anche in un sito che sarà costruito con container riadattati. La signora de Moor non ha risposto a una richiesta di commento.

Per i richiedenti asilo, queste controversie amministrative sembrano lontane dalle loro preoccupazioni quotidiane.

Abdelrahman non sa quanto dovrà aspettare per avere una risposta alla sua richiesta di asilo, ma per ora è soddisfatto di vivere nel “piccolo castello”. Spera che un giorno la moglie e la figlia possano raggiungerlo.

“Sarò paziente. Non cambierò la mia decisione. Ora sono qui”, ha detto.