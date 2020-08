Sparato e ferito alle gambe sordo-muto che non aveva sentito l’alt intimatogli…

Gerusalemme – Oggi Lunedì i soldati israeliani hanno sparato a un palestinese sordo-muto al terminal di Qalandia, a nord di Gerusalemme occupata. Testimoni oculari hanno detto che i soldati hanno sparato contro l’uomo di 60 anni. L’esercito in seguito ha detto che il palestinese non portava armi. Il palestinese ferito aveva problemi di udito e di parola, si è avvicinato al terminal a piedi in una corsia riservata ai veicoli ed è stato colpito agli arti inferiori per non aver dato ascolto alle richieste dei soldati di fermarsi. Solo dopo avergli sparato, i soldati si sono resi conto che non poteva sentire parlare. Dopo la sparatoria, i soldati hanno chiuso il terminal in entrambe le direzioni e hanno costretto i palestinesi ad allontanarsi, prima di riaprirlo in seguito.