Spese militari battono Pandemia: +2,6% in armi -4,4% in Pil

Remocontro 27 Aprile 2021

Nel 2020 e nella quotidianità drammatica di questo inizio 2021, mentre medici e infermieri negli ospedali di ogni angolo del mondo lottano per salvare la vita dei malati di Covid, in molti casi senza avere i respiratori per le unità di terapia intensiva, i governi di molti paesi investono 1981 miliardi di dollari per comprare altre armi. Alcune nazioni -poche- come il Cile o la Corea del Sud, hanno reindirizzato parte di quanto previsto per spese militari per rispondere alla crisi sanitaria.