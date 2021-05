tratto da: https://www.remocontro.it/2021/05/11/spianata-delle-moschee-violata-razzi-su-gerusalemme-bombe-su-gaza-20-palestinesi-uccisi/

rem 11 Maggio 2021

Israele sta attraversando da tempo una crisi politica di cui non si vede la fine: nessuna delle quattro elezioni politiche tenute negli ultimi due anni ha prodotto una maggioranza stabile, e nell’ultima settimana l’ipotesi di un quinto voto si è fatta molto concreta. Fra circa tre settimane, inoltre, in Israele si tornerà a votare per le elezioni presidenziali.

Ancora più difficile prevedere come possano muoversi Hamas e il Jihad Islamico: l’ennesimo annullamento delle elezioni, che in Palestina non si tengono dal 2005, li ha messi in grande difficoltà, certi di un successo elettorale rispetto a Fatah di Abu Mazen, accusato di inedia politica e corruzione.