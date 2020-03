“Stiamo lavorando per garantire il ritorno di 35.000 lavoratori dai Territori interni occupati”.

Le autorità di occupazione, in modo umiliante e degradante, hanno gettato sulla strada, presso i posti di blocco militari in Cisgiordania, diversi lavoratori palestinesi che presentavano sintomi febbrili, senza offrire loro alcun tipo di cura, per paura che potessero essere stati contagiati dal Coronavirus.

I datori di lavoro in Israele hanno trattato i lavoratori palestinesi in modo non etico e disumano, mandandone indietro alcuni e scaricando quelli con sintomi febbrili sul ciglio della strada: un comportamento assolutamente immorale . Da qui l’appello del governo palestinese affinché i nostri lavoratori possano tornare immediatamente a casa per preservare le loro vite