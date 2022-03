Stop al blocco di Gaza

(Testo del volantino preparato per l’azione del 30 marzo a Genova, Italia)

Gaza è stata un punto focale degli attacchi di Israele attraverso un blocco continuo estremamente intenso per 15 anni.

Il blocco ha causato grave de-crescita, sofferenza e mancanza di beni essenziali per la vita della popolazione di Gaza: acqua potabile, medicinali e cure mediche, diritto di circolazione e commercio.

Il blocco ha vietato inoltre l’uso delle risorse naturali della terra e della zona di pesca e le produzioni autosufficienti manifatturiere e industriali.

Il blocco aggrava la negazione dei diritti all’autodeterminazione del popolo, già inibito dai 55 anni di occupazione della Palestina.

Il blocco ha reso impossibile la contiguità tra i palestinesi e ha promosso all’esterno la falsa idea che Gaza sia una questione separata, mentre piuttosto è il risultato di una forma grave dello stesso apartheid imposta all’insieme delle terre colonizzate.

Portare in primo piano la terribile situazione di Gaza, il rapporto tra Gaza e la Palestina e l’oppressione sistematica dei palestinesi, è il motivo per cui chiediamo l’arresto immediato e incondizionato del blocco di Gaza, come passo urgente ed essenziale per la libertà di Palestina.

Unisciti alla campagna “libertà per Gaza” ORA

Questa campagna è un’iniziativa dell’ECCP, il Coordinamento Europeo dei Comitati e delle Associazioni per la Palestina (ECCP) dedicato alla lotta del popolo palestinese per la libertà e la giustizia. ECCP ha sede a Bruxelles e ha uno status giuridico di organizzazione senza scopo di lucro ai sensi del diritto belga. https://www.eccpalestine.org/

Appello all’azione il 30 marzo

La campagna “Stop il blocco di Gaza” inizia il 30 marzo, il Giorno della Terra, un giorno cruciale nella lotta del popolo palestinese per reclamare la propria terra dove ha vissuto per secoli. In questo giorno del 1976 il governo israeliano annunciò l’espropriazione di un’ampia fetta di terra palestinese che scatenò una protesta diffusa in tutta la Palestina storica, non solo nella Cisgiordania occupata ma anche all’interno di Israele. Questo giorno è quindi celebrato come il giorno del diritto dei palestinesi alla loro terra indigena e dell’unità.

Il 30 marzo segna anche l’inizio della Grande Marcia del Ritorno (GMR) a Gaza 4 anni fa (2018). Da 40.000 a 50.000 manifestanti hanno marciato verso la recinzione di confine che separa Gaza da Israele, sostenendo simbolicamente il loro diritto al ritorno e alla libertà di movimento sancito dal diritto internazionale e dalla dichiarazione sui diritti umani. Da quel giorno la GMR è continuata ogni venerdì per più di un anno. L’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro i manifestanti disarmati. Ciò ha provocato un numero sbalorditivo di morti e feriti di civili tra cui donne, bambini e anziani, anche disabili. Questo è stato un crimine di guerra. Ma fino ad oggi nessun responsabile è stato imputato.