STOP ALLE GUERRE E ALLA PRODUZIONE DI ARMI. RICONVERTIRE LE INDUSTRIE SI PUÒ

Appello dell’Onu per un cessate il fuoco globale. “La malattia da combattere è il coronavirus”, dice il segretario generale. Intanto in Italia si chiede di fermare la produzione degli F35 per tutelare la salute dei dipendenti. “Lasciare aperte solo quelle industrie necessarie per il settore sanitario”, dice don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi. E intanto la Beretta…