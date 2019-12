STORIA DI UN TAPPETO – di Patrizia Cecconi

tratto da: COMUNE-info

Era un uomo gentile e mi sarebbe piaciuto chiedergli qualcosa della sua vita ma ho sempre temuto di essere invadente e non l’ho mai fatto. Non so neanche se fosse tunisino o marocchino, ma aveva detto a un bambino che si fermava sempre a parlare con lui, che la sua casa era sul mare Mediterraneo, ma dall’altra parte e che lui un giorno ci sarebbe tornato… La grande storia di un piccolo tappeto che racconta la molteplicità di mondi che possono incontrarsi e volersi bene con la naturalezza che esiste nella vita di ogni giorno, senza pregiudizi. Le diversità che percepiamo in persone che vengono da lontano sono una ricchezza straordinaria, capace di educarci a cogliere quanta bellezza ci può essere in mondi sconosciuti e di aiutarci a conoscere meglio gli altri e noi stessi. Questo piccolo miracolo del vivere insieme può accadere perfino in una relazione commerciale, quando essa è segnata dalla curiosità, dal rispetto delle culture e delle dignità di tutti e quando quel che si vende e si compra non diventa un feticcio in grado di annichilire l’umanità delle persone. Non servono grandi studi e particolari sensibilità per capirlo. Basterebbe guardare come si comporta un bambino alle prese con un signore gentile che pronuncia la “h” in un modo bizzarro e porta in testa uno strano cappello