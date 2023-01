Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Di Michele Giorgio

Scene di guerra a Jenin, dove l’esercito israeliano ha compiuto un’incursione che ha causato numerosi morti e feriti. Al momento il bilancio è di 9 palestinesi uccisi, tra cui una anziana signora e almeno 16 feriti, alcuni in gravi condizioni. Israele ha dichiarato di aver agito per annientare una cellula terroristica che pianificava un attentato. L’ANP denuncia il massacro e si annunciano scioperi e mobilitazioni in altre città dei Territori palestinesi occupati. Da Gaza Hamas ha fatto sapere di seguire gli eventi con attenzione e di valutare possibili mosse.

Da Gerusalemme Michele Giorgio ci aggiorna su ciò che sta accadendo in queste ore a Jenin, dove l’esercito israeliano ha compiuto un’incursione che ha causato numerosi morti e feriti. Al momento il bilancio è di 9 palestinesi uccisi, tra cui una anziana signora e almeno 16 feriti, alcuni in gravi condizioni. Israele ha dichiarato di aver agito per annientare una cellula terroristica che pianificava un attentato. L’ANP denuncia il massacro e si annunciano scioperi e mobilitazioni in altre città dei Territori palestinesi occupati. Da Gaza Hamas ha fatto sapere di seguire gli eventi con attenzione e di valutare possibili mosse.

https://widget.spreaker.com/player?episode_id=52549150

https://pagineesteri.it/2023/01/26/medioriente/strage-a-jenin-nuovo-raid-israeliano-morti-e-feriti-tra-i-palestinesi/