Strage a Nablus, incursione israeliana con morti e feriti

Artcolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Nella mattinata di oggi l’esercito israeliano ha realizzato una violenta incursione nella città vecchia di Nablus, in Cisgiordania, circondando un’abitazione in cui si trovavano alcuni palestinesi.

L’esercito ha abbattuto la casa uccidendo chi si trovava all’interno. Gli abitanti stanno tirando fuori dalle macerie i corpi senza vita. Al momento ci sono furiosi scontri, all’interno della città, tra l’esercito israeliano e i palestinesi di Nablus. In alcuni video si vedono corpi di palestinesi uccisi per strada. Tra di loro ci sarebbe un bambino. Molti i feriti, tra cui una donna. Al momento si contano 10 palestinesi uccisi e 102 feriti ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi.

https://youtube.com/watch?v=ND4jsbPjl30%3Fwmode%3Dopaque