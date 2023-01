Stuprate, abusate, sfruttate: le donne ucraine che si rifugiano in Israele non trovano rifugio

Articolo pubblicato originariamente su The Times of Israel e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Di Inna Lazareva

Setlana è fuggita dalla guerra in Ucraina a marzo, stipata nel retro di un camion con il suo bambino di 6 anni e altri rifugiati sotto i bombardamenti delle forze russe. Invitata in Israele da un caro amico di famiglia, sperava di riprendersi e iniziare una nuova vita in Terra Santa.

Pochi mesi dopo il suo arrivo, ha detto, è stata violentata dall’uomo che ha scritto la lettera di invito che l’aveva fatta uscire dalla zona di guerra.

“Stava dormendo e lui l’ha svegliata e l’ha trascinata bruscamente nella sua stanza”, dice Olga Udovichenko, a cui Svetlana ha successivamente chiesto aiuto presso il Centro di assistenza per i rifugiati ucraini ad Haifa. “Ha sofferto profondamente sia per la guerra che per lo stupro, ma qui riusciva a malapena a ricevere assistenza dalle autorità. Ha incontrato un labirinto di burocrazia e ha perso ogni motivazione che aveva per chiedere conto all’uomo e cercare giustizia.

Si stima che l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 abbia ucciso più di 40.000 civili e provocato fino a 30 milioni di sfollati in più. Mentre la guerra supera i 300 giorni, 17,7 milioni di ucraini in tutto il mondo hanno bisogno di aiuto e protezione umanitari, secondo le Nazioni Unite.

Svetlana è una degli oltre 47.000 ucraini – la stragrande maggioranza è costituita s da donne – che si sono recati in Israele dall’inizio dell’invasione ma che non hanno diritto alla cittadinanza ai sensi della Legge israeliana del ritorno, secondo il ministero del Welfare israeliano. Di questi, solo circa 15.000 rimangono attualmente in Israele, mentre il resto ha scelto di andarsene. A nessun ucraino in fuga dalla guerra è stato riconosciuto lo status di rifugiato da Israele.

Un’indagine del Times of Israel ha documentato casi di stupro, molestie sessuali, sfruttamento sul posto di lavoro e altri abusi subiti in Israele da queste donne, molte delle quali hanno avuto la casa distrutta e hanno perso i mezzi di sussistenza. Almeno una delle vite delle donne è finita con la morte per suicidio.

Molti di questi abusi rimangono nel migliore dei casi sotto il radar delle autorità o nel peggiore dei casi deliberatamente ignorati, lasciando le vittime in un ciclo di violenza e povertà che non fa che approfondire il trauma che hanno subito fino ad oggi. Gli autori rimangono liberi di commettere ulteriori reati.

Quando è iniziata la guerra, la volontaria Udovichenko – originaria della Crimea, era determinata a fare qualcosa per aiutare i suoi compagni ucraini.

“Il mio cuore è stato fatto a pezzi per la mia patria”. Ha deciso di aiutare coloro che si occupano di casi di abusi e molestie sessuali. Ha visto che i servizi sociali non erano facilmente accessibili per gli ucraini che arrivavano in Israele – “.

“I rifugiati ci hanno detto che se contattano la polizia , si parla solo ebraico. La stessa cosa con i servizi sociali: è un circolo chiuso”, dice Udovichenko.

Quando Svetlana le si è avvicinata, Udovichenko è rimasta scioccata nel sentire ciò che aveva sopportato.

Immigrati ucraini in Israele fuggiti dai combattimenti in Ucraina arrivano con un volo di soccorso all’aeroporto Ben Gurion, il 17 marzo 2022. (Yossi Zeliger/Flash90)

“Quell’uomo [che ha ospitato Svetlana e suo figlio] la minacciava continuamente di buttarli per strada, di deportarla, di dire a tutti i suoi amici e parenti che era una persona cattiva e che vedeva molti uomini ”,

Secondo Udovichenko, l’uomo “la denigrerebbe, sottolineando che non vale niente, che non è nessuno”. In un ulteriore tentativo di isolarla, ha telefonato ai suoi amici e parenti, diffondendo voci su di lei.

“In questo modo, penso che abbia cercato di assicurarsi che non avesse alcun sostegno e di farla sentire isolata, impotente, in modo che si affidasse completamente a lui”.

Il presunto stupro è avvenuto di notte, dopo settimane di commenti osceni, allusioni e palesi suggerimenti di sesso.

“Era stordita, si sentiva impotente e aveva paura sia per se stessa che per suo figlio che dormiva nella stanza accanto. Non ha compreso appieno tutto ciò che stava accadendo. Mi ha detto che era come se tutto stesse accadendo in una specie di incubo, come se stesse guardando passivamente quanto accadeva a se stessa”, dice Udovichenko.

Ci è voluto molto tempo prima che Svetlana ammettesse a se stessa di essere stata violentata. “Non voleva sentirsi una vittima. Ha cercato di convincersi che questo fosse solo un pagamento per la sua ospitalità e che fosse del tutto giustificato”.

Olga Udovichenko, coordinatrice del Centro di aiuto al volontariato per i rifugiati ucraini ad Haifa. (Per gentile concessione di Olga Udovichenko Udovichenko l’ha aiutata ad accedere all’assistenza medica e le ha consigliato di rivolgersi alla polizia. Successivament, ha ricevuto un messaggio di testo : il fascicolo era stato chiuso poiché la polizia ha ritenuto le prove inconsistenti. Da allora ha lasciato Israele per “un paese che accetta i rifugiati”, secondo Udovichenko.

una donna guarda fuori dalla finestra della sua stanza in un centro di accoglienza per donne maltrattate a Beit Shemesh, 15 luglio 2014. (Hadas Parush/Flash90) Oggi il presunto stupratore di Svetlana è libero e il caso non è isolato.

Stupri e molestie

Le statistiche sui crimini contro i rifugiati ucraini sono difficili da ottenere. Un rapporto all’inizio di quest’anno del Centro per i rifugiati ucraini di Tel Aviv ha rilevato che tra marzo e agosto 2022 ci sono stati altri tre casi di stupro che coinvolgono rifugiati ucraini denunciati alla polizia. Ci sono stati anche 18 casi di molestie sessuali sotto inchiesta della polizia e altri 12 casi di molestie sessuali segnalati a volontari ma non archiviati presso la polizia, osserva il rapporto.

A marzo, un uomo israeliano è stato arrestato perché sospettato di aver fatto irruzione nell’appartamento di una donna ucraina a Giaffa, violentandola e derubandola (in russo) .

Gli attivisti affermano che è probabile che i numeri reali siano molto più alti, poiché molti ucraini non denuncerebbero mai presunti abusi alla polizia.

Liora Turlevsky, un avvocato che si occupa di molti casi di donne straniere al suo studio di diritto dell’immigrazione. (Per gentile concessione di Duns100)

Uno dei maggiori ostacoli che impedisce alle donne ucraine di cercare un risarcimento legale e giustizia per tali abusi è “la mancanza di informazioni accessibili sui loro diritti e la difficoltà di realizzarli da sole”, afferma Liora Turlevsky, un avvocato che si occupa di molti casi per le donne straniere.

“Le autorità israeliane non mostrano alcuna comprensione per la situazione delle donne ucraine e trattano le loro affermazioni con grande sospetto. Anche quando ci sono prove evidenti la realtà mostra che non c’è alcun desiderio di muovere gli ingranaggi della giustizia e ‘sprecare’ risorse pubbliche a beneficio di una donna straniera”, dice.

Un altro fattore è il denaro. “Naturalmente, queste donne sono in difficoltà finanziarie e poiché sono straniere .In Israele non hanno diritto all’assistenza legale gratuita, e quindi sono tenute a pagare migliaia di shekel ad avvocati privati ​​per l’adempimento dei diritti più elementari”, In alcuni casi la terribile situazione economica delle donne, unita al trauma della guerra, si trasforma nei peggiori esiti possibili.

Leah Aharoni, fondatrice di Our People, un’organizzazione che assiste nell’assorbimento di ebrei russi e ucraini in Israele (per gentile concessione)

“Ci sono così tante persone vulnerabili che sopravvivono in situazioni disperate e non ricevono alcun aiuto”, ha detto al Times of Israel un operatore di una ONG che non vuole essere identificato.

Lavoro di sfruttamento

Percorrendo a passo svelto la breve distanza dalla fermata dell’autobus alla casa dove lavora, Marina entra nell’edificio il più velocemente possibile, chiude la porta e sbircia attraverso le tende alla ricerca di segni di qualcuno in agguato all’esterno.

Dalla serie dell’artista ucraina Elena Subach, inchiostro stampato su carta, in mostra alla mostra “We No Longer Feel the Future” inaugurata nel novembre 2022 al Museo Eretz Israel di Tel Aviv (Courtesy Elena Subach)

“Ogni volta che parlo di lui, mi vengono gli attacchi di panico”, dice al Times of Israel, parlando al telefono in condizione di anonimato dell’uomo che l’ha aiutata a venire in Israele a giugno e che, secondo lei, l’ha sfruttata da allora.

All’inizio di quest’anno, nel disperato tentativo di fuggire dalla guerra in Ucraina, Marina, il cui defunto padre era ebreo, ha cercato di immigrare ufficialmente in Israele in base alla Legge del Ritorno, che stabilisce che chiunque abbia almeno un nonno ebreo può ricevere la cittadinanza. Nel caos dei bombardamenti russi, non è riuscita a trovare i documenti pertinenti e qualificarsi. Già nel processo di ricerca della prova giusta e di compilazione dei documenti, ha deciso di venire in Israele a prescindere.

A quel tempo, il governo israeliano proibì agli ucraini di lavorare in Israele , una situazione che sapeva essere insostenibile per lei.

Un amico le raccontò di Amir, un israeliano che aveva forti legami d’affari in Ucraina e che, disse, poteva aiutarla.

“Gli ho parlato e mi ha detto che mi avrebbe invitato a venire, mi avrebbe dato un lavoro, un appartamento, un’assicurazione sanitaria e avrei potuto vivere una vita decente”, dice, riferendosi al requisito per gli ucraini non idonei all’immigrazione di avere una lettera di invito da un cittadino israeliano.

Invece, all’arrivo, Amir ha sistemato Marina in una stanza condivisa con un’altra donna in un angusto appartamento ricoperto di muffe e funghi che ospitava anche altre due famiglie. Le disse che avrebbe svolto due turni di pulizia di cinque ore al giorno, tutti i giorni. Alla fine di ogni turno, Marina consegnava lo stipendio e Amir ne prendeva quasi la metà, pagandole il resto a fine mese o “quando gli faceva comodo”, dice con amarezza.

Illustrativo: una donna si mette la testa tra le mani mentre si siede su una branda in un rifugio, allestito per gli sfollati in fuga dall’Ucraina, all’interno di una palestra scolastica a Przemysl, Polonia, 8 marzo 2022. (AP Photo/Markus Schreiber, File )

“Andavamo al lavoro in un minibus senza aria condizionata nella calura estiva. Quando siamo arrivati, abbiamo dovuto correre per l’appartamento, pulire, strofinare e sfregare tutto il più velocemente possibile”, dice Marina. “Diverse volte ho quasi vomitato sulla via del ritorno a casa, ero così debole ed esausta”.

La sua salute è peggiorata bruscamente da quando è arrivata in Israele e ora soffre di emicranie debilitanti e attacchi di ansia.

Quando ha detto ad Amir che voleva andarsene e trovare un lavoro diverso, lui l’ha minacciata.

“Si è infuriato e mi ha detto: ‘Sono un bravo ragazzo ma mi trasformo in un diavolo per chiunque mi volti le spalle.'” Ha detto che se lei lo avesse lasciato, l’avrebbe denunciata alle autorità e lei sarebbe stata espulsa “entro 48 ore”.Tutti gli ucraini che vivono in Israele, compresi quelli che sono arrivati ​​prima della guerra, sono protetti dall’espulsione, un diritto che è stato rinnovato di mese in mese dal ministro degli interni.

Marina ha provato a scappare una volta e ha cercato aiuto da un avvocato, “ma lui mi ha addebitato 1.000 NIS ($ 285) e poi è scomparso”. Non aveva altra scelta che tornare da Amir, che secondo lei fornisce tali lavori a dozzine di altri rifugiati ucraini.

Ostacoli ufficiali

Sebbene gli individui sfruttatori non siano nuovi, “il vero problema è la politica”, afferma l’avvocato Anat Ben-Dor, istruttore clinico presso la Refugee Rights Clinic dell’Università di Tel Aviv.

Illustrativo: gli israeliani protestano contro la deportazione di alcuni rifugiati ucraini il 17 marzo 2022. (Avshalom Sassoni/Flash90)

I non ebrei in fuga dalla guerra in Ucraina ricevono lo status di turista in Israele, una categoria di visto che normalmente non consente loro di lavorare. Nel maggio 2022, Israele ha modificato questa politica, consentendo agli ucraini di lavorare senza alcuna misura coercitiva contro di loro o contro i loro datori di lavoro, pur non fornendo loro un permesso di lavoro ufficiale.

Questo è troppo ambiguo. Sto parlando con i datori di lavoro e lo trovano molto difficile; si insospettiscono e finiscono per offrire il lavoro a qualcun altro”, dice Ben-Dor. Di conseguenza, molti dei lavori sono privi di documenti, dando ai dipendenti salari minimi e nessun diritto nel caso in cui il loro datore di lavoro scelga di approfittarne.

L’allora ministro dell’Interno Ayelet Shaked arriva per una riunione di gabinetto presso l’ufficio del primo ministro a Gerusalemme il 2 ottobre 2022. (Amit Shabi/Flash90/Pool)

A luglio Israele ha introdotto un altro ostacolo al guadagnarsi da vivere per gli ucraini: una limitazione geografica su dove possono lavorare. A meno che non lavorino nell’edilizia, nell’agricoltura, nell’assistenza infermieristica istituzionale o nell’industria alberghiera, ora è vietato lavorare in 17 città, compresi i centri principali come Tel Aviv e Gerusalemme. Dato che la maggior parte degli ucraini trova un alloggio vicino a familiari, parenti o amici, questo è un problema serio, afferma Ben-Dor.

“Lo trovo molto offensivo. È come avere una politica a doppia faccia: sì, puoi lavorare, ma allo stesso tempo si impedisce loro di farlo. Sento che la colpa dovrebbe essere in primo luogo rivolta al ministero dell’Interno per aver reso queste persone vulnerabili”, afferma Ben-Dor.

Con un ulteriore colpo, il ministro degli interni israeliano uscente Ayelet Shaked ha annunciato che, a partire dal 1° gennaio 2023, gli ucraini arrivati ​​in Israele da ottobre non avranno più il diritto di lavorare .

Olga, che è fuggita da Kharkhiv e ora vive a Petah Tikva, dice che molti ucraini trovano lavoro tramite terze parti, che spesso prendono una grossa percentuale dei già magri salari.

“Devi lottare con i denti per ottenere i soldi che hai guadagnato”, dice Olga. “Vivere da ucraino in Israele non è zucchero e miele. Qui in Israele, nonostante tutto lo stress, ho perso 12 chilogrammi [26 libbre] senza nemmeno provarci”, ride amaramente.

Vika, una madre single con una figlia di 9 anni, è scappata da Kharkhiv con una valigia e attualmente vive ad Ashdod.

“È molto difficile lavorare e non conoscere la lingua. Mi è stato offerto un lavoro in un magazzino industriale – senza contratto perché dicevano che non avevamo alcun diritto – e poi non ci hanno pagato”, Aggiunge che in Ucraina ha lavorato come avvocato.

Nel frattempo non può permettersi un’assicurazione medica, il che la lascia con spese elevate per le procedure di base. “Il mese scorso mia figlia ha avuto mal di denti e aveva bisogno di un’otturazione. Questo è costato oltre NIS 450 [$ 130] “, afferma.

“Voglio davvero tornare a casa, i miei genitori sono lì. Ma la Russia sta bombardando le nostre centrali elettriche, tutti sono senza luce, senza corrente. Quindi, forse in primavera”, dice Vika.

Una donna ucraina con in braccio un bambino passa davanti a una barricata controllata dai soldati ucraini mentre fuggono attraversando il fiume Irpin alla periferia di Kiev, Ucraina, 5 marzo 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Yulia, dell’Ucraina orientale, lavora come badante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sua figlia di 8 anni la accompagna al lavoro tutti i giorni, a volte frequentando le lezioni online nella sua scuola ucraina.“Sento che le autorità israeliane ci odiano qui. È come se sentissimo un cattivo odore o qualcosa del genere”, dice Yulia, descrivendo le sue interazioni con i funzionari del ministero dell’Interno.

I suoi lavori sono temporanei, tutti senza documenti e durano solo un paio di settimane alla volta. “Una volta un passante ha visto me e mia figlia per strada con una valigia e ci ha offerto un lavoro di pulizia di una casa per qualche settimana. È così che ce la caviamo”, dice Yulia.

Ci sono anche molti gruppi WhatsApp e Telegram che offrono lavoro, spesso senza traccia cartacea. “Ci sono alcuni lavori strani che vengono pubblicizzati, come ‘vieni a lavorare nella mia sala massaggi’, ma cerco di evitarli.”

Dall’inizio delle operazioni nel marzo 2022, il programma di aiuti umanitari del ministero del Welfare Tzav Hashaa ha speso 110 milioni di NIS (oltre 31 milioni di dollari) in aiuti umanitari agli ucraini in Israele, come fornire buoni alimentari a circa 12.000 persone, oltre a offrire psico -sostegno sociale a chi ne fa richiesta, assicurazione sanitaria completa per chi ha più di 60 anni, oltre all’assistenza medica di emergenza. Ha anche fornito alloggi temporanei a circa 120 ucraini che non avevano nessun altro posto dove andare.

Nel caso di un hotel di Gerusalemme, tuttavia, questa iniziativa ha preso una piega rischiosa.

Rifugio in un ‘bordello’

Katya Chehova è arrivata in Israele nella primavera del 2022 nel disperato tentativo di salvarsi la gamba sinistra dopo che le schegge di un missile russo l’hanno resa incapace di camminare. I medici sono riusciti non solo a salvarle la gamba, ma anche a farla camminare di nuovo.

Katya Chechova si sta riprendendo dopo un’operazione in un hotel a Gerusalemme, maggio 2022. (Courtesy Katya Chechova)

Ma dopo la degenza in ospedale, insieme a circa altri 15 ucraini, Chehova è stata collocata in un hotel di Gerusalemme. Scoprì rapidamente che affittava stanze a ore e organizzava feste sfrenate quasi ogni notte, con persone che facevano sesso fin troppo chiaramente attraverso le pareti sottili delle stanze Incapace di camminare e senza altra scelta, Chehova ha trascorso quasi due mesi a vivere lì.

Una notte tra musica martellante, urla e gemiti dalla piscina accanto, Chehova ha sentito qualcuno che picchiava e cercava di entrare nella sua stanza. “È stato molto spaventoso”, dice a The Times of Israel, spiegando che, costretta sulla sedia a rotelle in quel momento, si sentiva completamente impotente. “Non c’era nessuno alla reception, nessuno a cui chiedere aiuto”.

“Di notte chiudevo a chiave la mia stanza come meglio potevo dall’interno”, dice, descrivendo l’hotel come situato in una strada senza uscita dietro i magazzini e accanto a un cantiere. “Era impossibile riposare. Mi sono lamentato con la direzione e tutto quello che ho ottenuto sono stati i soldi per comprare i tappi per le orecchie”.

Le feste ubriache e i tentativi di irruzione erano solo alcuni dei problemi lì.

Ucraini fuggiti dalla guerra che giocano a scacchi in una stanza senza finestre di un hotel a Gerusalemme, giugno 2022. Il tavolo e la lampada sono stati donati da volontari. (Per gentile concessione di Katya Chehova)

“A quel tempo, il ministero portava i rifugiati e li ospitava ovunque fosse possibile”, afferma Aharoni. “Siamo andati a vederlo, ed era letteralmente un bordello. C’era una vasca idromassaggio che la gente chiudeva per qualche ora e faceva una festa sfrenata. “.

Katya Chehova con suo marito in Ucraina, novembre 2022 (Courtesy Katya Chehova)

Ci sono voluti quasi due mesi per trasferire i rifugiati in un luogo più sicuro e adatto.Solo pochi giorni dopo che la storia è uscita sulla stampa israeliana, le autorità hanno trovato un altro hotel e hanno trasferito tutti.

L’hotel è ora sotto una nuova gestione. Il Times of Israel ha visitato due volte a dicembre e in entrambe le occasioni gli è stato impedito di vedere le stanze. All’esterno, in una zona di Gerusalemme solitamente popolata da operai edili e grossisti, erano parcheggiate numerose macchine appariscenti.

Le donne del posto che lavorano nelle vicinanze si sono scambiate sguardi diffidenti quando è stato chiesto dell’hotel. “Ci sono sempre ‘quel’ tipi di ragazze che entrano”, dice uno, mentre gli altri hanno annuito quando gli è stato chiesto se il posto affitta ancora stanze a ore.

La vulnerabilità della dipendenza

A differenza dell’Europa, dove agli ucraini scampati alla guerra viene comunemente riconosciuto lo status di rifugiato, corsi di lingua, libero accesso ai trasporti pubblici e all’assistenza sociale, Israele raramente li riconosce come rifugiati . Stando così le cose, coloro che vengono in Israele arrivano solo perché non hanno altra scelta o perché potrebbero avere famiglia o amici qui, afferma Zoya Levitin Pushnikov, coordinatrice di HIAS Israel, un’organizzazione senza scopo di lucro.

“Negli ultimi mesi, questo è diventato un problema di vulnerabilità”, aggiunge, spiegando che le donne sono spesso a rischio soprattutto perché dipendono molto dagli altri per la sopravvivenza.

Aggiunge che in alcuni dei centri di volontariato,con cui HIAS è in contatto, una donna su tre chiede aiuto e parla delle molestie sessuali e/o dello sfruttamento che hanno subito, spesso per mano di coloro da cui dipendono per l’alloggio e/o il sostentamento.

Valerya Tregubenko, una psicologa che lavora privatamente e per il fornitore di servizi sanitari pubblici Clalit spiega:

“Penso che lo stato debba capire che in questo momento, e nei prossimi anni, hanno bisogno di aiuto psicologico perché le loro intere vite sono spezzate. Hanno bisogno di supporto. Non basta farli arrivare qui. Dobbiamo trovare loro aiuto psicologico, informazioni sui servizi sanitari”. Il ministero del Welfare afferma che il programma Tzav Hashaa del governo include la terapia psicologica e che dall’inizio delle operazioni nel marzo 2022, 428 ucraini hanno ricevuto tale assistenza, con 1.728 ore di terapia privata .

“La terapia viene offerta a tutti, ma non tutti sono desiderosi di accettarla”, dice Yawitz del Ministero del Welfare.

Sesso di sopravvivenza

Alcune donne sono costrette a dedicarsi alla vendita di sesso per sopravvivere.

Naama Sabato, dell’organizzazione non governativa Lo Omdot Me’negged, lavora all’aeroporto Ben Gurion come assistente sociale per donne sospettate di prostituirsi. Il suo obiettivo principale è sostenere queste donne e offrire loro riabilitazione e riparo in Israele. Da quando ha iniziato il suo lavoro nell’ottobre 2022, viene chiamata per tali colloqui più volte alla settimana.

Naama Sabato, assistente sociale della ONG Lo Omdot Me’negged, lavora all’aeroporto Ben Gurion per sostenere le donne trafficate in Israele, 20 dicembre 2022 (Inna Lazareva/Times of Israel)

“Da quando è iniziata la guerra [in Ucraina] è diventato più facile raggiungere Israele e le donne sono più disperate”, dice. “Le donne mi dicono: ‘Ci sono molti uomini israeliani su Instagram, è così facile'”.“Le donne sentono parlare di questi lavori principalmente da uomini israeliani che postano su Telegram e altri canali di social media, lavori che sembrano affascinanti con stipendi fantastici. La maggior parte delle volte le donne sanno che si tratta di lavoro sessuale”, dice Sabato, spiegando che per la maggior parte le donne con cui parla hanno 19 o 20 anni.

: “La realtà è che sei rinchiusa in una stanza nel centro di Israele e hai bisogno di lavorare, molto. Sei illegale qui, il tuo lavoro è illegale, il tuo soggiorno è illegale e il tuo proprietario mantiene il pieno controllo. Non puoi fare niente.

Secondo una sezione su Israele nel Rapporto sulla tratta di persone del Dipartimento di Stato americano del 2022, “gli sforzi del governo [israeliano] per indagare e ritenere penalmente responsabili i trafficanti di manodopera sono rimasti inadeguati”. Nel 2021, la polizia ha aperto solo tre fascicoli di traffico sessuale e ha indagato su 118 reati legati al traffico sessuale. Tutti sono stati determinati come reati “correlati alla prostituzione”.

Le risorse messe a disposizione per sostenere le donne vittime di tratta all’arrivo in Israele sono scarse.

Oggi, alcuni ucraini in Israele nutrono la speranza che il nuovo governo entrante faccia di più per aiutarli.

Tornata al suo lavoro di pulizia, Marina è ora di nuovo determinata a tagliare tutti i legami con il suo datore di lavoro Amir. Sta risparmiando denaro e sta cercando i suoi clienti per le pulizie, cambiando la sua scheda SIM, bloccando i numeri e traslocando appartamenti.

“Devo fare tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che non mi trovi”, dice. “Non posso continuare a lavorare per lui in questo modo, ma non posso nemmeno tornare a casa in Ucraina – non c’è più niente per me”.

Molti altri si sono semplicemente arresi e stanno lasciando Israele.

Svetlana ha sentito di non poter più restare in Israele e crescere suo figlio vicino all’uomo che l’aveva violentata.

Ha detto a Udovichenko: “Dio sarà il suo giudice”.

(Alcuni nomi in questo articolo sono stati cambiati per la protezione degli individui.)