tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/23/sulla-rotta-balcanica-dei-profughi-sodalizio-illegale-fra-italia-slovenia-e-croazia/

Remocontro 23 Gennaio 2021

Una piccola vicenda personale per scoprire il ‘mostro’. Mahmood, cittadino pachistano in fuga dal suo paese per le persecuzioni subite a causa del suo orientamento sessuale. Mahmood era stato uno dei tanti richiedenti asilo respinti con la forza dall’Italia e poi finiti in mezzo alle nevi della Bosnia. L’avvocato Gianfranco Schiavone, avvocato dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione spiega al Foglio i passaggi cruciali dell’ordinanza con cui il Tribunale di Roma lo scorso 18 gennaio ha stabilito come, nel caso di Mahmood, il nostro governo abbia violato la legge.