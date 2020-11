“Sulle strade assolate. Un ragazzo racconta la sua Terra Santa” – Intervista a Leonardo Capitanelli

“[…] mi chiedevo perché sentissi gli altri pellegrini così vicini. Perché li percepivo così bene. Perché mi sembravano tutti fratelli? Perché le loro facce erano già note? […] Non c’erano vincoli di sessualità. Non c’erano vincoli di affinità. Non c’erano vincoli di età. […] Mi indusse a riflettere in maniera diversa sull’amore, in modo più ampio, più globale. Credevo di aver capito gli insegnamenti datimi dalle mie guide spirituali, ma non era così. L’amore vero, quello puro, quello che pervade l’intero creato, manifestatosi nei rapporti tra le creature (e non solo) era qualcosa di molto distante da ciò che avevo interiorizzato. Non andava capito. Lo potevo solo vivere, perché è così! Perché c’è! Perché vive! Perché lo senti! […] In questa Terra Santa ho sperimentato talmente tanto amore, che non ho potuto fare a meno di iniziare davvero a piacermi. […] Ora capivo perché mi sembrava di conoscere tutti gli altri pellegrini. Ora comprendevo meglio il significato di fratello.”