TENTAZIONI – di P. Mauro Armanino

tratto da: https://comune-info.net/tentazioni/

L’ultima, la più subdola, consiste nel credere che ormai non ci sia più niente da fare. Il mondo, l’Africa, la società e il Niger sono così e basta. C’è poi la tentazione di svendere i propri ideali in cambio di illusioni mercantili. Come se il possesso di soldi e di merci fossero la garanzia di dare un senso e una direzione alla vita. Gli intellettuali, i politici, buona parte dei comunicatori sociali e financo i profeti a buon mercato, entrano in questa speciale categoria. E c’è la nefasta tentazione di chiudere parole, porte e frontiere per chi, dove e come si trova, pensa che il presente sia diventato invivibile. Guerre, carestie, cambiamenti climatici, demografia, pessimo governo della Casa Pubblica, cioè della Repubblica, sono altrettanti accorati inviti per cercare altrove ciò che qui non si trova o si è smarrito. Scrive Mauro Armanino da Niamey: il nostro Niger, penultimo paese nell’indice dello sviluppo umano, s’è trasformato in terra d’asilo per migliaia di persone. Perché c’è un partire e c’è uno scappare per salvare se stessi e la propria famiglia dall’orrore. Diverse migliaia di persone, con l’unico torto di essere nate nel posto e momento sbagliato, sono costrette a trovare un rifugio degno di questo nome, onde tentare di mettere assieme i pezzi sparsi di una vita spezzata. Sulle strade di Niamey e nei centri di transito c’è un’Africa di volti e storie che camminano nella sabbia. La tentazione di renderli invisibili è forte perché il peso del loro sguardo è insopportabile. Alcuni di loro hanno iniziato uno sciopero della fame. Questione di dignità