Testimonianze censurate del MASSACRO di DEIR YASSIN: ”HANNO AMMASSATO I CORPI BRUCIANDOLI”

“Correvano come gatti”, racconta il comandante dell’operazione, Yehoshua Zettler, il comandante Lehi di Gerusalemme, mentre descriveva gli arabi in fuga dalle loro case. Shoshani lo ha intervistato nel 2009, poche settimane prima della sua morte. Zettler ha negato che il suo popolo abbia compiuto un massacro nel villaggio, ma non ha risparmiato aneddoti per descrivere il modo in cui i suoi abitanti sono stati uccisi. “Non dirò che abbiamo usati i guanti di velluto”. “Casa dopo casa lanciavamo degli esplosivi facendoli fuggire. Un’esplosione dopo l’altra avanzammo e nel giro di poche ore, metà del villaggio non esisteva più”, ha detto.