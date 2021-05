The New York Times // I VOLTI, I NOMI, I SOGNI DEI 69 BAMBINI UCCISI NEL CONFLITTO TRA ISRAELE E HAMAS

tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2021/05/the-new-york-times-i-volti-i-nomi-i.html

La madre e il fratello di Yahya Khalifa, 13. Samar Abu Elouf per il New York Times

Nagham Tolbeh pianse il corpo di suo fratello, Mahmoud. Samar Abu Elouf per il New York Times

Zaid Talbani , 4 anni, e Miriam Talbani , 2, fratelli Hala Rifi, 13 Bashar Samour, 17 l funerale di Mina Sharir, 2. Samar Abu Elouf per il New York Times

Nel villaggio arabo di Dahmash, nel centro di Israele, quando le sirene hanno suonato intorno alle 3 del mattino del 12 maggio, Nadine Awad , 16 anni, e suo padre sono corsi fuori per ripararsi, ha detto suo zio, Ismail Arafat. Ma un razzo lanciato da militanti a Gaza si è schiantato sul terreno vicino alla loro casa, uccidendoli entrambi. Nadine era una delle migliori studentesse, ha detto il suo consigliere accademico, Sirin Slameh. Ha parlato bene l’inglese, ha imparato da sola a suonare il pianoforte e ha partecipato a programmi di convivenza arabo-ebraico, ha detto la signora Slameh. La settimana prima aveva ottenuto un punteggio di 97 in un esame di matematica, una materia con cui aveva lottato. Era molto vicina a suo padre, ha detto Arafat, e lo avrebbe seguito ovunque. “La parte triste è che lei lo ha seguito fuori quando le sirene hanno suonato”, ha detto, “e ora lo ha seguito fino alla tomba”.

Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, il 15 maggio. Samar Abu Elouf per il New York Times

Quando è stato chiesto di descrivere come si sentivano, molti genitori hanno risposto con un semplice “È la volontà di Dio”, la loro voce spesso ridotta a un sussurro, le parole che trasmettevano rassegnazione. Hanno detto che i loro figli volevano essere medici, artisti e leader. “Sono incredulo”, ha detto Saad Asaliya, un tassista di Jabaliya, che ha perso la figlia di 10 anni. “Cerco di calmarmi dicendo che era volontà di Dio che lei andasse”. Durante gli 11 giorni di combattimenti di questo mese tra Israele e Hamas, almeno 66 bambini sotto i 18 anni sono stati uccisi a Gaza e 2 in Israele, secondo i primi rapporti. Questi sono i bambini che sono morti.



Hoor al-Zamli , 2



Ibrahim al-Rantisi , 6 mesi





Era poco dopo la mezzanotte a Beit Lahia, Gaza, ei tre bambini terrorizzati erano stretti tra le braccia della madre. Muhammad-Zain al-Attar , 9 mesi, sedeva al centro, sua sorella, Amira al-Attar , 6 anni, e il fratello Islam al-Attar , 8, su entrambi i lati.

Il primo scoppio ha colpito l’ingresso del loro appartamento al piano terra, intrappolando la famiglia e rendendo impossibile la fuga, ha detto il padre, Muhammad al-Attar. Il secondo, pochi istanti dopo, fece crollare l’edificio a tre piani.

Il signor al-Attar si è scavato dalle macerie ed è sopravvissuto. Sua moglie ei suoi figli sono stati schiacciati sotto un pilastro di cemento, i loro corpi ritrovati ancora insieme.

Abdullah Jouda , 12

Esperti di salute mentale e organizzazioni indipendenti che lavorano con i bambini a Gaza affermano di soffrire comunemente di disturbo da stress post-traumatico, paura cronica e ansia. Questi sentimenti possono produrre incubi debilitanti e comportamenti autodistruttivi o aggressivi.



Un ragazzo palestinese accanto ai resti della sua casa a Gaza City. Samar Abu Elouf per il New York Times

“Gaza è già un’esperienza molto violenta e terrorizzante per i bambini perché sono sotto costante governo militare”, ha affermato Karl Schembri, portavoce del Consiglio norvegese per i rifugiati, che gestisce un programma di psicoterapia e di educazione per i bambini a Gaza. Undici dei bambini con cui il gruppo lavora sono stati uccisi questo mese, tutti nelle loro case.

“Stavano ricevendo assistenza e cure per cercare di lasciarsi alle spalle i loro incubi e i loro traumi”, ha detto Schembri. “Ora sono sepolti con i loro sogni e i loro incubi”.



Butheina Obaid , 6









Suheib al-Hadidi , 12 anni, viveva con i suoi genitori e quattro fratelli nell’affollato campo profughi di Shati a Gaza City. Era affascinato dagli uccelli, che avevano una libertà che poteva solo immaginare. Possedeva un cockatiel, lo addestrò a sedersi sulla sua spalla e immaginava un futuro come allevatore, ha detto suo cugino, Abdullah al-Hadidi.

Suo fratello, Yahya al-Hadidi , 10 anni, era un ragazzo timido a cui piaceva andare in bicicletta e giocare con i gatti, ha detto il signor al-Hadidi.

Osama al-Hadidi , 5 anni, era considerato uno dei membri più eleganti della sua famiglia. Si cambiava spesso d’abito e si sforzava di perfezionare il suo aspetto, ha detto il signor al-Hadidi. “Si faceva la doccia e si cambiava i vestiti ogni due ore”.

Abdurrahman al-Hadidi , 7 anni, ha studiato inglese, sognava di viaggiare in Turchia e gli piaceva giocare con le auto telecomandate, ha detto suo padre, Muhammad al-Hadidi.

I quattro fratelli stavano dormendo a casa di zio e zia, ha detto Muhammad al-Hadidi, quando una bomba israeliana ha squarciato il soffitto, uccidendo loro, la madre, la zia e quattro cugini.









Yamen Abu Hatab , 5, Bilal Abu Hatab , 9, Miriam Abu Hatab , 7 e Yousef Abu Hatab , 10

Yamen Abu Hatab , 5, Bilal Abu Hatab , 9, Miriam Abu Hatab , 7 e Yousef Abu Hatab , 10



Mohammad Bhar , 17















La famiglia al-Qawlaq possedeva due condomini adiacenti in Al Wahda Street, una delle principali arterie di Gaza City. Verso l’una di notte del 16 maggio, gli attacchi israeliani hanno ridotto in macerie entrambi gli edifici, uccidendo più di 20 membri della famiglia allargata, tra cui otto bambini: Yara al-Qawlaq , 9, Hala al-Qawlaq , 12, Rula al-Qawlaq , 5 , Zaid al-Qawlaq , 8, Qusai al-Qawlaq , 6 mesi, Adam al-Qawlaq , 3, Ahmad al-Qawlaq , 15 e Hana al-Qawlaq ,14 (non illustrato).

“È inimmaginabile”, ha detto Waseem al-Qawlaq, che è sopravvissuto. “È oltre la tortura.”

Alla ricerca di vittime della famiglia al-Qawlaq. Samar Abu Elouf per il New York Times









Dima al-Ifranji , 15 anni, all’estrema sinistra, era la figlia maggiore e la pupilla degli occhi di suo padre. Era una delle migliori studentesse della sua classe, parlava inglese e francese e sognava di studiare medicina, ha detto suo padre, Rami al-Ifranji. “Era brillante”, ha detto. “Era una maestra di lingue straniere”.

Suo fratello, Yazan al-Ifranji , 13 anni, era un bambino brillante, spesso il primo a rispondere alle domande in classe, ha detto il signor al-Ifranji. Gli piaceva giocare a calcio e ascoltare musica, e sperava di diventare un ingegnere informatico.

Mira al-Ifranji , 11 anni, immaginava un futuro da dentista. E Amir al-Ifranji , 9 anni, era un bambino educato con un sorriso vibrante che amava giocare a calcio e videogiochi sul suo telefono.

Un attacco aereo israeliano il 16 maggio ha ucciso tutti e quattro i bambini e la loro madre.









Era notte fonda e anche se la festa che celebrava la fine del Ramadan era finita, Dana Ishkontana , 9 anni, e Lana Ishkontana , 5, volevano vestirsi con i loro nuovi abiti da festa. Il loro zio, Raed Ishkontana, ha scattato foto sul suo telefono mentre i loro due fratelli, Yahya Ishkontana , 4 anni, e Zain Ishkontana , 2 anni, guardavano, ha ricordato il signor Ishkontana. Poi è uscito per prendere snack per la famiglia, barrette di cioccolato e patatine. I quattro bambini e la loro madre sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano, ha detto. “Vorrei non aver mai lasciato”, ha detto. .



Riad Ishkontana, sopravvissuto a un attacco aereo, in lutto per la perdita della moglie e dei quattro figli. Hosam Salem per il New York Times





Suo padre la chiamava “Galaxy”. Tala Abu Alouf , 13 anni, pensava, aveva la pelle del colore di una barretta di cioccolato Galaxy. Era veloce con una battuta e suo padre, il dottor Ayman Abu Elouf, l’adorava, ha detto Alaa Abu Elouf, suo cugino.

Suo fratello, Tawfiq Abu Alouf , 17 anni, era uno studente serio, che si preparava intensamente per i test standardizzati che i palestinesi fanno all’ultimo anno di liceo, ha detto Alaa.

Fratello, sorella e padre sono stati uccisi in attacchi aerei israeliani su Al Wahda Street a Gaza City il 16 maggio.



Yousef Al-Baz , 13



Rafeef Abu Dayer , 10 anni, amava disegnare. Aveva disegnato uno dei grattacieli che un attacco aereo israeliano aveva distrutto a Gaza City due giorni prima e aveva iniziato a colorare il suo disegno quando sua madre la chiamò a pranzo.

“Puoi tornare a disegnare dopo aver mangiato”, disse sua madre.

La ragazza si è seduta a pranzo con 13 parenti in un giardino residenziale privato. Pochi minuti dopo, Israele ha attaccato un edificio nelle vicinanze. Frammenti e macerie hanno colpito Rafeef, uccidendo lei e suo zio.

Il disegno su cui Rafeef Abu Dayer, 10 anni, stava lavorando prima di essere uccisa. Samar Abu Elouf per il New York Times



Nagham Salha , 2

Il 19 maggio, il giorno prima che Israele e Hamas si accordassero per un cessate il fuoco, Dima Asaliya , 10 anni, stava tornando a casa dalla casa della sorella maggiore portando un forno elettrico per la pizza. Era piccolo, ha detto suo padre, Saad Asaliyah, delle dimensioni di un pallone da calcio, che la famiglia usava per cuocere il pane.

Un drone di sorveglianza israeliano era sospeso sopra di loro e il signor Asaliyah ora si chiede se i soldati israeliani lo abbiano scambiato per un’arma.

“Forse i loro allarmi sono scattati a causa della stufa”, ha detto. “Ma non hanno visto quanto era piccola?”

Ci fu un’esplosione e il suo figlio più piccolo non c’era più.

“Vedi la sua foto?” chiese. “Lei è degna del nostro dolore.”

Samar Abu Elouf e Hosam Salem hanno contribuito alla segnalazione.

