Tra Emirati e Israele la pace anti-iraniana – Cosa Trump e Netanyahu non ci raccontano

14 Agosto 2020

«Probabile che il mancato via libera della Casa bianca sia servito a salvare la faccia di Abu Dhabi: prima la pace, poi l’annessione. Come è altrettanto probabile che l’annuncio, in piena crisi libanese e con Hezbollah sulla graticola, sia foriero di conseguenze sul fronte sciita, nel mirino della Nato araba».

Hanan Ashrawi, del Comitato esecutivo dell’Olp: «Israele viene premiato per non dichiarare apertamente cosa sta facendo alla Palestina illegalmente dall’inizio dell’occupazione. Vi auguro di non vivere mai l’agonia di vivere in ostaggio sotto l’occupazione e di essere svenduti dai vostri ‘amici’».