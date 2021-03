TRA GLI SGOMBERATI BERSAGLIO DELLE POLITICHE EUROPEE. DALLA BOSNIA ALLA GRECIA – di Diego Saccora

A fine febbraio nella cittadina bosniaca di Bihać si è verificato l’ennesimo sgombero di decine di persone in transito alloggiate negli squat o in fabbriche diroccate. Azioni simili vengono condotte in Serbia e in Grecia. Ad Atene e Corinto per centinaia di rifugiati sono scaduti i termini dell’accoglienza