TRADITORI NON TRANSFUGHI // GAD LERNER per la Giornata del migrante 27.09.2020

TRADITORI NON TRANSFUGHI. Gad Lerner, intervistato per la Campagna Sulle soglie senza frontiere, invita a vivere la Giornata del migrante e del rifugiato di domenica prossima 27 settembre cercando di imparare a vivere una pluralità di appartenenze. Quante volte, di fronte a tiepidezza o indifferenza verso intolleranze e discriminazioni, siamo tentati di lasciar perdere viste tante resistenze nella nostra realtà. Ma non è tempo di desistere dal rilanciare il dovere di accogliere, in particolare chi è “costretto a fuggire”, come sottolinea il tema della Giornata mondiale 2020.

Pax Christi attraverso la Campagna Sulle soglie senza frontiere, accompagna l’accoglienza delle persone migranti ad un’opera di sensibilizzazione nelle città, nelle scuole e all’interno delle comunità ecclesiali. Spesso però si è tentati di rinunziare a s provocare le nostre comunità per l’improba fatica del promuovere un’accoglienza concreta, come è descritta con forza da papa Francesco nel Messaggio di questa Giornata mondiale 2020 “Come Gesù costretti a fuggire”.