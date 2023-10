Tredici famiglie palestinesi trasferite da Masafer Yatta

Articolo pubblicato originariamente su OCHA e tradotto dall’inglese da AssoPace Palestina

Dall’inizio di luglio 2023, tredici famiglie palestinesi, composte da 84 persone (44 minori e 40 adulti), hanno lasciato Masafer Yatta, adducendo come motivo principale le maggiori restrizioni di movimento imposte dalle forze israeliane.

Situate nel sud della Cisgiordania, le 13 comunità di Masafer Yatta ospitavano fino a poco tempo fa 215 famiglie palestinesi, per un totale di circa 1.150 persone. L’area rientra nel 18% della Cisgiordania dichiarato dalle autorità israeliane “zona di tiro” e destinato agli addestramenti militari. Gli sfollati degli ultimi tre mesi rappresentano circa il 7% della popolazione.

Nel corso degli anni, e in misura crescente dal maggio 2022, le autorità israeliane hanno imposto restrizioni di movimento, confiscato proprietà, demolito case e svolto addestramenti militari a Masafer Yatta. Nel loro insieme, queste pratiche hanno contribuito a creare un ambiente coercitivo che ha spinto i residenti a trasferirsi.

Negli ultimi tre mesi, le restrizioni alla circolazione si sono ulteriormente intensificate. Operando da una base militare di recente istituzione, le forze israeliane pattugliano ora l’area con maggiore frequenza, limitando ulteriormente il movimento delle persone e l’accesso ai mercati e ai servizi di base, nonché la spedizione di foraggio e altri prodotti destinati al bestiame, su cui la maggior parte delle famiglie fa affidamento. Hanno inoltre confiscato veicoli utilizzati dai residenti.

Due scuole dell’area riferiscono che quest’anno 24 studenti hanno abbandonato la scuola, compresi gli alunni le cui famiglie hanno lasciato l’area in questo contesto coercitivo e altri che temono di dover affrontare il viaggio da e verso la scuola in condizioni di scarsa sicurezza. In un incidente avvenuto a settembre, le forze israeliane hanno fermato degli insegnanti che si stavano recando al lavoro e hanno minacciato di sequestrare il loro veicolo se lo avessero utilizzato di nuovo.

Dal marzo 2023, una delle comunità di Masafer Yatta, Khirbet Bir Al ‘Idd, è rimasta vuota, dopo lo sfollamento delle ultime due famiglie. In quel caso, i membri della famiglia hanno citato la crescente violenza dei coloni come motivo principale per andarsene. Ora è una delle quattro comunità palestinesi che sono state completamente svuotate in Cisgiordania dal 2022.

Le organizzazioni umanitarie e i donatori hanno fornito assistenza alle comunità di Masafer Yatta per soddisfare le loro esigenze di base. Tuttavia, nel corso degli anni, le autorità israeliane hanno ostacolato tali sforzi emettendo ordini di demolizione o di “stop ai lavori”, confiscando veicoli e attrezzature e limitando l’accesso fisico alla terra e l’ingresso degli operatori umanitari. Un progetto di rifugio d’emergenza iniziato nel maggio 2023 ha dovuto essere interrotto a seguito della confisca dei materiali da parte delle autorità israeliane.

Il trasferimento forzato di civili dai, o all’interno dei, Territori Palestinesi occupati è vietato dal diritto umanitario internazionale. Le Nazioni Unite hanno chiesto alle autorità israeliane di fermare tutte le misure coercitive, comprese le restrizioni di movimento, gli sgomberi pianificati, le demolizioni e l’addestramento militare nelle aree residenziali.