Tribunale tedesco: Deutsche Welle ha licenziato illegalmente una giornalista palestinese

Articolo pubblicato originariamente su The Electronic Intifada e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Ali Abunimah

Un tribunale tedesco ha dichiarato che Deutsche Welle ha licenziato illegalmente una giornalista palestinese sulla base di false accuse di antisemitismo.

Maram Salem faceva parte di un gruppo di giornalisti arabi licenziati dall’emittente governativa a seguito di una campagna diffamatoria ufficiale che li accusava di bigottismo antiebraico a causa di commenti o critiche su Israele.

Mercoledì, il tribunale del lavoro di Bonn ha dichiarato non valido il licenziamento di Salem.

“I post su Facebook di cui è stata accusata non erano antisemiti e il licenziamento era illegittimo, ha dichiarato il tribunale durante l’udienza”, secondo una dichiarazione fornita dal suo avvocato Ahmed Abed.

Salem “ha spiegato di essere da tempo una sostenitrice dei diritti delle donne, dei diritti umani, dei diritti degli animali e delle persone LGBTQ e le accuse l’hanno colpita duramente. Ha invitato DW ad assumersi le proprie responsabilità, a scusarsi pubblicamente e a ritrattare le accuse”, aggiunge la dichiarazione.

Il tribunale ha respinto le accuse di antisemitismo degli investigatori Ahmad Mansour, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger e Beatrice Mansour, si legge nel comunicato.

Ahmad Mansour, uno psicologo palestinese-tedesco con stretti legami con la lobby israeliana, e Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ex ministro della Giustizia tedesco, erano stati incaricati da Deutsche Welle di indagare sul presunto antisemitismo del canale.

Le posizioni anti-musulmane, anti-arabe e pro-Israele di Mansour lo hanno reso un beniamino dei media tedeschi e delle istituzioni finanziate dallo Stato.

A febbraio, Deutsche Welle ha licenziato Salem insieme a diversi altri giornalisti sulla base del loro rapporto.

La Deutsche Welle, che si maschera da paladina della libertà di parola e di stampa, aveva cercato di dipingere come antisemita l’accenno di Salem all'”occupazione israeliana illegale”, secondo la dichiarazione del suo avvocato.

“Il verdetto dimostra che le campagne diffamatorie contro donne palestinesi come me o Nemi El-Hassan non possono più avere successo”, ha dichiarato Salem. “È stato chiaro fin dall’inizio che sono innocente”.

El-Hassan è una giornalista tedesca di origini palestinesi che si è vista cancellare il suo programma scientifico da un’altra emittente, la Westdeutscher Rundfunk.

La presunta trasgressione di El-Hassan è stata quella di “gradire” i post su Instagram dell’account di Jewish Voice for Peace, un noto gruppo con sede negli Stati Uniti che si batte per i diritti dei palestinesi e si oppone al sionismo, ideologia di Stato di Israele.

“Il Tribunale del lavoro di Bonn ha chiarito che le forti accuse di antisemitismo rivolte a Maram sono prive di qualsiasi fondamento”, ha dichiarato l’avvocato Abed. “La Deutsche Welle dovrebbe ora schierarsi a difesa di Maram, invece di cedere all’agitazione”.

L’European Legal Support Center, un gruppo che combatte la repressione anti-palestinese attraverso le cause legali, ha salutato la vittoria di Salem come la “prima vittoria nel caso Deutsche Welle”.

Anche Farah Maraqa, una giornalista palestinese-giordana licenziata nel corso della caccia alle streghe anti-araba, ha fatto causa alla Deutsche Welle. Il suo caso è ancora in corso.

Il sostegno incondizionato a Israele è visto dalle élite tedesche come una forma di espiazione per l’assassinio da parte del governo tedesco di milioni di ebrei europei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Di conseguenza, le istituzioni tedesche reprimono i palestinesi e i sostenitori dei diritti dei palestinesi con vessazioni legali, diffamazione, censura e violenza.

L’impegno della Germania nel sostenere i crimini di Israele contro i palestinesi è così inflessibile che permette a Israele di uccidere cittadini tedeschi, compresi i bambini, nella più totale impunità.

Ma in un segno di speranza che la democrazia e i diritti umani possano essere possibili in Germania, i tribunali hanno reagito alla repressione anti-palestinese.

In un’altra recente sconfitta della censura ufficiale, la città di Stoccarda ha riconosciuto di aver rimosso illegalmente dal proprio sito web informazioni su un gruppo locale di sostegno alla Palestina.

La città si è conformata alla sentenza del tribunale e ha ripubblicato le informazioni.