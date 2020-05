Trieste, nave lazzaretto per i vecchi colpiti da Covid: inumati in mare?

tratto da: REMOCONTRO

Remocontro 9 Maggio 2020

3mila 800 anziani ospiti in RSA, la sigla dietro cui nascondiamo la più realistica ma crudele definizione di Case di Riposo. E in quelle cittadelle dell’abbandono, dove di ‘anziani’ diventano ‘vecchi’, costretti a campare fin che gli riesce in spazi angusti, uno stretto all’altro, il contagio ha galoppato. E ha ospiti e operatori per poi diffondersi e moltiplicarsi attorno. Reazioni? «Nessuna, nessuna indicazione particolare, niente interventi mirati», denuncia Marinella Salvi sul Manifesto.

3mila 800 anziani ospiti in RSA, la sigla dietro cui nascondiamo la più realistica ma crudele definizione di Case di Riposo. E in quelle cittadelle dell’abbandono, dove di ‘anziani’ diventano ‘vecchi’, costretti a campare fin che gli riesce in spazi angusti, uno stretto all’altro, il contagio ha galoppato. E ha ospiti e operatori per poi diffondersi e moltiplicarsi attorno. Reazioni? «Nessuna, nessuna indicazione particolare, niente interventi mirati», denuncia Marinella Salvi sul Manifesto.