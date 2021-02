tratto da: https://www.pressenza.com/it/2021/02/trieste-rotta-balcanica-gian-andrea-franchi-che-ruolo-hanno-le-istituzioni/

25.02.2021 – Fabrizio Maffioletti

(Foto di Francesco Cibati)

A Trieste, dalla rotta balcanica giungono in larghissima maggioranza persone dalla Siria, dall’Iran, dall’Afghanistan, tutti paesi la cui popolazione, o parte di essa, è in generale a rischio

Fondato appare il sospetto, nel caso che ha coinvolta l’associazione Linea d’Ombra, che la solidarietà invece di essere un supremo valore da difendere dia fastidio, specie se essa, magari insieme alla denuncia politica ed etica, venga esercitata in un territorio, come quello di Trieste, che ha visto nell’ultimo anno, episodi di sconcertante e gravissima illegalità come sono state le riammissioni illegali di richiedenti asilo ai quali è stato impedito di entrare nel nostro Paese per chiedere protezione e sono stati rigettati nell’inferno balcanico.

Chi indagherà con la dovuta solerzia su queste condotte e sulla catena di comando che le ha rese possibili?

Il rischio che corriamo tutti è quello di un grave sovvertimento e confusione dei valori sui quali si fonda l’ordinamento democratico.