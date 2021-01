tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/11/trump-9-ma-i-suoi-poteri-fanno-ancora-paura/

Remocontro 11 Gennaio 2021

La Camera americana stringe i tempi per rimuovere il presidente uscente Donald Trump. Fra poche ore i democratici presentano una risoluzione per chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25/o emendamento. Pence a quel punto ha 24 ore per dare una risposta. Se non lo rimuoverà o se risponderà picche, allora si procederà con l’impeachment, il secondo per Trump.