TRUMP AUTORIZZA LE MINE ANTIUOMO ARMA VIGLIACCA AMMAZZA BAMBINI

KOSOVO 1999: GLI SMINATORI DEL GENIO I PRIMI ITALIANI A VARCARE CONFINE Skopje 9 giu 1999. – (Adnkronos) – Saranno i militari del Genio ‘guastatori’ del comando supporti tattici della Brigata Garibaldi i primi italiani a varcare il confine del Kosovo al termine dei colloqui militari tra ufficiali Nato e serbi, in corso a Kumanovo (Macedonia). I 350 genieri attualmente in zona operativa, articolati in quindici nuclei ‘Boe’ (Bonifica ordigni esplosivi), avranno il compito di individuare le mine anticarro e antiuomo disseminate nell’area che dovra’ essere controllata dai reparti del contingente multinazionale ‘K-for’ dopo il ritiro delle truppe serbe. I tecnici dei nuclei ‘Boe’ dell’Esercito possono vantare una considerevole esperienza in fatto di sminamento di aree a rischio, frutto del lavoro compiuto in questi anni in numerose missioni militari all’estero. Di rilievo in questo senso l’impegno assicurato in Bosnia nel quadro delle missioni ‘Ifor’ e ‘Sfor’.