Trump dal balcone: «Con Biden gli Usa paese socialista»

Evento «presidenziale» ‘Law&Order’, davanti a un migliaio di supporter (molti senza mascherina, tutti assembrati) mentre il virologo Fauci individua «il cluster-Casa bianca», focolaio di contagio. Per Trump è il ritorno ufficiale in campagna elettorale che lo vedrà volare in Florida lunedì e, probabilmente, il giorno seguente in Pennsylvania, due Stati chiave per la sua sempre più difficile rielezione. Appuntamenti voluti per trasmettere un segnale di normalità, di un ‘Commander in chief’ che ormai sostiene di avere preso a schiaffi anche il coronavirus. Ma in realtà lo stato di salute del presidente resta un mistero.