Trump e la “vedova” inconsolabile a Gerusalemme

Per cogliere appieno la portata del cambio alla Casa Bianca per Israele, Globalist si affida a due dei più autorevoli analisti israeliani.

Donald Trump

9 novembre 2020

Lutto a Gerusalemme. Benjamin Netanyahu ha perso, politicamente s’intende, il suo caro amico e sostenitore indefesso Donald Trump. Per cogliere appieno la portata del cambio alla Casa Bianca per Israele, Globalist si affida a due dei più autorevoli analisti israeliani. Il primo è Chemi Shalev, saggista e firma storica di Haaretz. Shalev tratteggia un ritratto spietato della lunga notte elettorale del tycoon e delle non meno burrascose giornate successive. “L’inedito, demenziale discorso di Trump, + dell’Ala Ovest di giovedì sera, in cui ha inventato dal nulla una cospirazione per falsificare i risultati con i voti per corrispondenza, ha corroborato l’affermazione dei critici che egli costituisce un chiaro e presente pericolo per la democrazia americana. Trump ha descritto il processo elettorale, il santo dei santi di qualsiasi democrazia funzionante, come il regno democratico della corruzione e della frode. Stanno ‘rubando’ le elezioni, ha detto ai suoi 70 milioni di sostenitori agitati. È stato l’orribile ultimo urrà di un uomo vanitoso e orribile. Se non sapessi che era il presidente degli Stati Uniti, giureresti che Trump era o un dittatore di latta di qualche buco di merda di un Paese o soffriva di un’acuta paranoia delirante. Era umiliante per gli Stati Uniti, degradante per l’ufficio del presidente ed estremamente pericoloso per i giorni e le settimane a venire. Il presidente sta dicendo ai suoi seguaci, già feriti e infuriati, che la sinistra sta mettendo in scena un colpo di Stato. Che cosa ci si aspetta che faccia un suprematista bianco, rosso sangue rosso, pesantemente armato, adoratore di Trump? L’arringa di Trump suonava familiare anche agli israeliani. Nonostante le nette differenze, ha fatto eco agli analoghi scoppi d’ira di Netanyahu contro il sistema legale che ha indagato su di lui e lo ha messo sotto processo. Piuttosto che affrontare le loro difficoltà separate come adulti maturi, entrambi i leader hanno scelto di minare e paralizzare le fondamenta stesse della democrazia e dello stato di diritto del loro Paese. Entrambi hanno diffuso folli teorie cospirative su grandi e sinistri complotti volti a privarli illegalmente del loro legittimo trono. Entrambi alludevano a forze sinistre della sinistra con grandi quantità di denaro a loro disposizione e i media e l’establishment ai loro ordini. Senza dirlo esplicitamente, entrambi incitavano i loro fanatici sostenitori a prendere in mano la situazione per salvare il loro amato leader dai suoi nefasti nemici”. La salvezza d’Israele “Il che – prosegue Shalev – è una delle ragioni principali, oltre a molte altre, per cui la sconfitta di Trump non è altro che la salvezza, sia per Israele che per gli Stati Uniti. Il disprezzo di Trump per la democrazia e lo stato di diritto, il disprezzo per la tradizione, le norme e la comune decenza, le menzogne incessanti e la volontà di abbattere chiunque e qualsiasi cosa gli ostacoli hanno ispirato Netanyahu e gli hanno dato la licenza di avvelenare l’anima stessa della democrazia israeliana. La presidenza di Biden terrà necessariamente a freno il primo ministro israeliano. La rimozione di Trump dalla carica cancellerà la copertura di legittimità che il presidente americano ha dato a Netanyahu negli ultimi quattro anni. Evidenzierebbe gli sforzi di Netanyahu per minare lo stato di diritto come nient’altro che un tentativo avventato di sottrarsi alla sua situazione giuridica, proprio come le sfuriate di Trump contro l’integrità del sistema elettorale statunitense di giovedì sera avevano lo scopo di invertire la realtà della sua imminente sconfitta elettorale, o almeno di distogliere l’attenzione da essa. Biden ha preoccupazioni maggiori, naturalmente, che arrestare gli attacchi volgari di Netanyahu alla democrazia israeliana. A differenza di Trump, tuttavia, il cui presunto amore per Israele si estende solo fino alla portata dell’attenzione della sua base evangelica, Biden ha una lunga tradizione di sostegno a Israele e, soprattutto, di attenzione al suo benessere. È improbabile che la sua Casa Bianca dia al primo ministro israeliano la licenza di uccidere la democrazia israeliana, così come è improbabile che mantenga il completo codice di silenzio di Trump riguardo all’occupazione e alle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi. Con il suo inequivocabile e indiscutibile sostegno a Netanyahu, la preferenza per gli ebrei messianici e i cristiani, il disprezzo per i palestinesi e il disprezzo per la coesione o il benessere di Israele, Trump ha facilitato il costante deterioramento e degrado delle più sacre istituzioni della democrazia e del buon governo. Immensamente popolare in virtù di ciò che Netanyahu ha definito l’amicizia senza precedenti di Trump verso lo Stato ebraico, la presenza e la condotta di Trump hanno fatto emergere i peggiori istinti di Israele. Bastava guardare il discorso squilibrato di Trump giovedì sera, la sua finta o sincera fede in qualsiasi storia farneticante che servisse ai suoi scopi, la sua volontà di salvarsi e distruggere l’America nel processo, la sua mendacia, la sua brutalità e il suo assoluto disprezzo per gli altri per rendersi conto di quanto fosse – e potrebbe ancora esserlo – pericoloso per gli Stati Uniti, Israele e il mondo. Fu il teologo e storico inglese del XVII secolo Thomas Fuller a coniare la frase: ‘È sempre più buio poco prima dell’alba del giorno’, mentre visitava la Palestina, in modo abbastanza appropriato. Il discorso di usurpazione di Trump è stato il più oscuro e la vittoria di Biden è il primo frammento della luce del sole di una nuova alba per gli americani, gli israeliani e il resto dell’umanità. A patto che tutti noi riusciremo a sopravvivere ai 75 giorni di carica di Trump. Joe e la promessa che ha conquistato la diaspora Allison Kaplan Sommer ha seguito, per Haaretz da Washington le vicende americane e l’ascesa prima e la caduta poi di Donald Trump. “Dal momento in cui ha iniziato la sua campagna presidenziale del 2020, l’ex vicepresidente Joe Biden – ricorda Kaplan Sommer – ha chiarito che una motivazione trainante nella sua decisione di correre era il desiderio di spegnere le fiamme del razzismo, del bigottismo e dell’antisemitismo che l’era di Trump aveva acceso. Biden ha iniziato la sua corsa alla Casa Bianca nella primavera del 2019 con un discorso che spiegava che è stato il raduno di estrema destra di Charlottesville, in Virginia, nell’agosto 2017, a convincerlo a correre per la presidenza e ad affrontare la ‘battaglia per l’anima di questa nazione’. Parlando di Charlottesville, nel suo annuncio video della campagna elettorale Biden ha detto: ‘Abbiamo visto Klansmen (gli incappucciati del Ku Klux Klan, ndr) e suprematisti bianchi e neo-nazisti uscire allo scoperto, i loro volti impazziti illuminati dalle torce, le vene che si gonfiavano, e che portavano le zanne del razzismo cantando la stessa bile antisemita sentita in tutta Europa negli anni ’30’. La reazione del presidente Donald Trump ai disordini, compresa la morte di un giovane contestatore in un attacco di un’auto in corsa, ‘ha stupito il mondo e scioccato la coscienza di questa nazione’ ha detto Biden, mentre immagini vivide della violenza di Charlottesville venivano trasmesse sullo schermo. Nel video, ha attaccato Trump per aver detto che c’erano ‘persone molto belle da entrambe le parti delle proteste’. Biden ha commentato: ‘Il presidente degli Stati Uniti ha assegnato un’equivalenza morale tra coloro che diffondono l’odio e coloro che hanno il coraggio di opporsi ad esso. E in quel momento ho capito che la minaccia per questa nazione era diversa da tutte quelle che avevo mai visto in vita mia’. Questo ha colpito gli ebrei americani, che stavano vivendo un livello di ansia e di paura della minaccia fisica senza precedenti, dopo la sparatoria di massa alla sinagoga Tree of Life a Pittsburgh nell’ottobre 2018 che ha ucciso 11 fedeli – l’attacco più mortale contro gli ebrei nella storia americana. Dopo che Biden ha sconfitto i suoi rivali del Partito democratico e ha ottenuto la nomina, con sorpresa di molti, è tornato sullo stesso tema nel suo discorso di accettazione alla Convention dem di quest’anno. Ha ricordato come i ‘neonazisti e i Klansmen e i suprematisti bianchi’ hanno marciato e cantato a Charlottesville, e la reazione di Trump ‘entrambe le parti’ è stata un campanello d’allarme per noi come Paese. E per me, un richiamo all’azione. In quel momento ho capito che avrei dovuto correre”. Nei giorni conclusivi della sua campagna, Biden ha segnato il secondo anniversario delle riprese dell’Albero della Vita con un articolo di opinione che ha attraversato i media ebrei e israeliani, definendo l’antisemitismo ‘un cancro che ha alimentato un pericoloso aumento dei crimini d’odio negli ultimi quattro anni, da Charlottesville e Pittsburgh a Poway’. ‘Se avrò l’onore di essere eletto, avete la mia parola: denunceremo con forza questo male, a prescindere dalla fonte’, ha giurato, promettendo di ‘guidare una strategia globale per combattere l’antisemitismo’. In effetti- conclude la giornalista israeliana – gli Stati Uniti non vivono la stessa situazione di quando Biden ha annunciato la sua candidatura. Squassata dal Covid-19 e dal suo devastante costo economico, l’America è nel bel mezzo di una grave crisi. Biden ha iniziato la sua campagna promettendo di lottare per l’anima della nazione. Ora dovrà prima di tutto lottare per la sua salute e la sua sopravvivenza economica”. Ma questo non significa che dimenticherà la sua promessa di lottare contro il cancro del “white power”, così come non concederà a Netanyahu tutte le licenze che il premier israeliano ha ottenuto da Trump. Quell’assicurazione è scaduta. Biden sarà amico d’Israele, su questo non v’è dubbio, ma un amico esigente, che dà e che chiede. Non rinnegherà gli “Accordi di Abramo”, la pace tra Israele con gli Emirati Arabi Uniti e Bahrein (in campagna elettorale ha riconosciuti i meriti di Trump per questo risultato) ma non getterà a mare, come ha fatto il suo predecessore, la soluzione a due Stati come principio fondante di un accordo di pace fra Israele e l’Autorità nazionale palestinese. Manterrà l’ambasciata Usa a Gerusalemme ma aprirà una sede diplomatica a Gerusalemme Est per riprendere le relazioni con la dirigenza palestinese. Basta e avanza per comprendere perché dal giorno della consacrazione di Joe Biden a 46mo presidente degli Stati Uniti d’America, “Bibi” è diventato la “vedova” inconsolabile di Gerusalemme. E quando lo ritrova uno come Donald.