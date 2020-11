Trump e Netanyahu a fine corsa, Iran il loro nemico assoluto, lo scienziato atomico assassinato: dobbiamo aver paura?

Assassinio Mohsen Fakhrizadeh. Il governo Netanyahu non ha commentato in alcun modo l’accusa di aver assassinato in Iran lo scienziato responsabile per l’energia nucleare. A Tehran le scontate dichiarazioni di vendetta prossima futura, come fu dopo l’assassinio americano del generale Soleimani a Baghdad, ma sembra prevalere la linea della prudenza. Non dare occasione a quei due personaggi a fine corsa, di un’uscita bellica clamorosa, a confezionare un pacchetto ‘Medio Oriente’, in grado di condizionare il neo presidente Biden.