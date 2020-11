tratto da: https://www.globalist.it/intelligence/2020/11/29/trump-il-mandante-netanyahu-l-esecutore-cosi-nasce-l-operazione-terra-bruciata-2069154.html

, ex responsabile per la non proliferazione nucleare del Dipartimento di Stato Usa non era quella di bloccare il potenziale bellico dell’Iran bensì di impedire la diplomazia”.

Gli Stati Uniti sapevano delle intenzioni di Israele di colpire Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano e Brigadier generale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, ucciso il 27 novembre mentre era a bordo di un’auto a circa 70 chilometri da Teheran. Lo dice all’Agi Richard J. Stoll, docente di Scienze Politiche della Rice University, esperto di geopolitica, terrorismo e conflitti internazionali.

Per alcuni, l’eliminazione di Fakhrizadeh-Mahabadi ” è coerente” con l’obiettivo del presidente Donald Trump di impedire al successore Joe Biden di riportare gli Usa nell’intesa sul nucleare iraniano (Jcpoa). “È coerente con la volontà di Trump di impedire il ripristino del Jcpoa, ma come ho detto – rimarca Stoll – penso che l’uccisione sia opera di Israele. Certamente Israele era contraria al Jcpoa, ma intendeva uccidere Fakhrizadeh-Mahabadi indipendentemente da chi fosse il vincitore delle presidenziali americane. Quindi, sebbene complichi la strategia di Biden sul Jcpoa, non credo che questo sia il principale motivo per cui Israele l’abbia fatto”. In ogni caso per il nuovo inquilino della Casa Bianca, avverte Stoll, “non sarebbe stato facile riportare gli Usa nell’accordo sul nucleare iraniano. Per l’Iran, tornare a rispettare i termini dell’intesa significherebbe eliminare l’uranio arricchito (che è attualmente 12 volte superiore alla quantità consentita dall’intesa) consentendo appropriate verifiche. L’Iran pretenderebbe l’allentamento delle sanzioni, possibilmente di quelle non collegate al suo programma nucleare. Dunque di sicuro questo complica le cose per Biden, ma non sarebbe stata una passeggiata anche senza l’assassinio di Fakhrizadeh-Mahabadi”.