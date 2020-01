TRUMP: INTERVENTO UMANITARIO? – di Nandino Capovilla

« La decisione dell’amministrazione Trump di assassinare il generale iraniano Soleimani in territorio iracheno ha sortito l’unico effetto di causare un’escalation della tensione e di mettere in pericolo la vita di uomini, donne e bambini innocenti che pagheranno per le ritorsioni che avverranno tra Stati Uniti e Iran » (Pax Christi USA, 7 gennaio 2020).