TRUMP, L’ATTACCO DEL SECOLO AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Donald Trump ha usato un tono mellifluo rivolgendosi ai palestinesi che respingono con rabbia il suo presunto «piano di pace». Li ha esortati ad accettare la proposta che, sostiene, offre una opportunità storica, l’ultima, per realizzare le loro aspirazioni. Ha ripetuto la promessa fatta dal genero e suo consigliere Jared Kuchner la scorsa estate a Manama di finanziamenti per 50 miliardi di dollari ai palestinesi e ad alcuni Stati arabi. Ma l’Accordo del secolo, il piano al quale l’Amministrazione Trump ha lavorato per quasi tre anni, a conti fatti è solo la negazione del diritto internazionale e del principio sancito dalle Nazioni Unite dell’uguaglianza dei popoli e del loro diritto alla libertà e alla dignità. Con il premier israeliano Netanyahu al suo fianco, Trump ieri a Washington ha delineato la soluzione con cui gli Stati uniti assegnano in via ufficiale – perché sul terreno è già così dal 1967 – quasi tutto il territorio della Palestina storica a Israele. Ad eccezione di qualche frammento di terra entro i quali il presidente americano prevedono la nascita di uno Stato palestinese senza sovranità, senza controllo del suo spazio aereo e dei suoi confini (di fatto non avrà confini) che di fatto sarà sotto il controllo di Israele.