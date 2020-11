“Trump non ha chance, ma farà terra bruciata”. Il parere degli esperti

tratto da: https://www.huffingtonpost.it/entry/guerra-legale-post-voto-usa_it_5facf7abc5b68707d1fc417b?utm_hp_ref=it-esteri

Parlano all’Huffpost Roosevelt (Penn University), Gardner (Buffalo University) e Harris (John Cabot) sulla guerra politico/legale in America

Al di là dei meme che ritraggono Donald Trump trascinato a forza dallo Studio Ovale, o in versione “Parasite” nascosto sotto il tavolo insieme a Melania, quello che sta accadendo a Washington è un film inedito nella storia d’America. La giungla di azioni legali intraprese da Trump, la postura sicura ma pronta a difendersi di Joe Biden, i conteggi e riconteggi, il simulacro della Corte Suprema, mentre le lancette corrono veloci verso metà dicembre, quando la legge prevederebbe un finale. HuffPost ha chiesto a tre autorevoli professori di Legge americani di spiegare ai lettori italiani in cosa consiste la guerra politico/legale in corso, quali sono gli appigli giuridici del presidente e cosa aspettarsi per le prossime settimane. [Spoiler: del “Drama” ma nessun colpo di scena, a meno di celebrare tutti insieme il funerale della democrazia in America].