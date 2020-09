Trump si vanta: “Ho salvato bin Salman per il caso Khashoggi”

Secondo il nuovo libro del giornalista americano Woodward, il presidente Usa non crede inoltre che il principe ereditario saudita sia il mandante dell’assassinio dell’editorialista del Washington Post (come invece ritiene l’intelligence Usa). Lunedì un tribunale saudita ha convertito le pene di morte di cinque persone condannate per l’omicidio in 20 anni di carcere