Tunisia e mafie: «Il paese di Annibale non è la discarica dell’Italia»

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/02/tunisia-e-mafie-il-paese-di-annibale-non-e-la-discarica-dellitalia/

Remocontro 2 Aprile 2021

«Il popolo tunisino vi chiede di riprendere i rifiuti», «il paese di Annibale non è una discarica». Gli slogan degli attivisti per l’ambiente e i cori che per qualche ora hanno rotto il silenzio di Avenue di Jugurtha, nel cuore del quartiere di Mutuelville, nella Tunisi delle Ambasciate e delle organizzazioni internazionali e ambasciate. Striscioni e slogan anche in italiano, rivolti all’ambasciatore italiano a Tunisi: «Chiediamo alle autorità italiane di assumersi le proprie responsabilità e riprendersi i rifiuti bloccati a Sousse da mesi», annuncia un manifestante durante un discorso ai presenti, mentre punta il dito contro la nostra sede diplomatica.