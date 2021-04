tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/04/18/tunisia-la-rotta-della-morte-in-un-mare-senza-piu-navi-salvavite-2078653.html

C’è chi ha voluto svuotare il Mediterraneo delle navi delle Ong. E nelle acque internazionali le navi della marina italiana non possono avventurarsi. E così si consuma l’ennesima strage di innocenti nel mare

L’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) “sono profondamente addolorati dalla notizia di un naufragio avvenuto al largo della costa di Sidi Mansour, nel sud-est della Tunisia, nella sera di giovedì. I corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino, sono stati finora recuperati – si legge in una nota congiunta -. Secondo le segnalazioni delle squadre locali di Unhcr e Oim, tre sopravvissuti sono stati salvati dalla guardia costiera nazionale tunisina. Le ricerche sono andate avanti per il giorno di venerdì. In base alle prime informazioni, tutte le persone scomparse provenivano dall’Africa sub-sahariana.