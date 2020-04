TUTTA LA MIA RABBIA – di Martina Lucano

Quello di Martina Lucano, figlia di Mimmo, è un grido. Ma non sembra isolato, nasce in questo tempo sospeso come invito a gridare, discutere, nutrire la memoria, ad esempio su Riace, dove molti hanno cercato risposte alla domanda: cosa possiamo fare per trasformare il mondo in un luogo migliore? Per questo è anche un grido di rabbia e dolore per Becky, accolta a Riace e uccisa dalle fiamme nel ghetto di San Ferdinando, per la quale non c’è mai stata neanche un’indagine. Un grido di rabbia contro i Decreti sicurezza. E contro chi ha aggredito la storia di Riace. Ma è anche un grido con cui riconoscere ciò che fa sbocciare speranza, come la ribellione di tanti e tante alle mafie. È un grido di libertà, quella insegnata a Riace dagli zingari. È un grido pieno di vita, per restare stretti al messaggio di Mimmo Lucano