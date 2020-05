TUTTI REGOLARI E SENZA CONTRATTI

Un provvedimento di regolarizzazione dei sans papier è urgentissimo. Alle ragioni di sempre, affermare i diritti di tutti e sottrarre i migranti ai ricatti cui vengono sottoposti quando cercano un lavoro o un tetto per condurre una vita dignitosa, si aggiunge oggi la tutela della salute collettiva, compresa quella delle centinaia di migliaia di migranti che vivono qui ma non hanno accesso alla sanità pubblica. La “sanatoria” dovrebbe riguardare circa 600mila persone costrette oggi alla clandestinità, senza esclusioni miserabili, come quelle che privilegiano il solito egoismo del profitto e la “preferenza nazionale”, cioè il fatto che i “nostri” prodotti dell’agricoltura marciscono nei campi sui diritti dei braccianti piuttosto che delle colf, dei pizzaioli o dei muratori. Purtoppo, la discussione dei partiti intorno alle ipotesi avanzate dalla ministra Bellanova non vanno in questa direzione, con la solita scusa del timore delle arringhe mediatiche degli urlatori razzisti tricolori. Altri due punti essenziali, come rileva l’articolo delle preziose Cronache di Ordinario razzismo , riguardano l’ipotesi che la domanda sia affidata ai datori di lavoro, con evidenti conseguenze ricattatorie, e lo stillicidio del rinnovo da fare di sei mesi in sei mesi, utile solo a rendere più fragile, precaria e dunque ancora ricattabile la posizione dei migranti. C’è, infine, il problema delle migliaia di persone che hanno perso il titolo di soggiorno per protezione umanitaria o per richiesta di asilo, i cui diritti andrebbero salvaguardati. La scelta più ragionevole e opportuna sarebbe di riconoscere a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio il diritto di soggiornare in Italia per motivi di lavoro o per ricerca di lavoro o per attesa occupazione. C’è da scommettere che non saranno pochi gli ipocriti pronti a considerarla una esagerata utopia. Sarebbe l’ennesimo segnale che il virus del terrore, in certi ambienti, non ha cambiato niente e, tanto per fare un esempio, nuovi tagli alla sanità dettati dal disastro economico sono appena dietro l’angolo