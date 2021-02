UN BAMBINO E SUA MADRE: IL VIAGGIO CONTRO IL CANCRO DI UNA FAMIGLIA PALESTINESE

tratto da: https://www.palestinechronicle.com/a-baby-and-his-mother-the-cancer-journey-of-a-palestinian-family/

17 febbraio 2021

Furath, 11 mesi, è gravemente malato di cancro. (Foto: Tamar Fleishman, The Palestine Chronicle)

Di Tamar Fleishman – Qalandia – The Palestine Chronicle

“ Stiamo aspettando un malato di cancro da Jenin in modo da poterlo consegnare all’ospedale Augusta Victoria sul Monte Scopus a Gerusalemme Est “, ha detto il membro del team medico della Mezzaluna Rossa di Gerusalemme mentre aspettava nella loro ambulanza parcheggiata sul ciglio della strada israeliana. posto di blocco militare a Qalandiya.

Ho aspettato con loro.

Abbiamo aspettato a lungo. Abbiamo passato il tempo a parlare di varie questioni relative alla loro difficile missione, incluso il trasferimento dei pazienti palestinesi tra le ambulanze, le vaccinazioni e altro ancora.

Ma niente mi ha preparato al fatto che il malato di cancro che stavamo aspettando era un bambino di 11 mesi.

Furath, gravemente malato di cancro, fu portato fuori dall’ambulanza tra le braccia della madre, il braccio magro trafitto da un tubo di plastica dove la flebo entrava nel suo corpicino.

Erano presenti le due équipe mediche palestinesi – una di Jenin e una di Gerusalemme Est, le due ambulanze, due barelle, soldati israeliani e guardie di sicurezza, pistole, e in mezzo a tutte queste – un bambino malato e sua madre.

La procedura militare è stata seguita rigorosamente, inclusa l’ispezione dei bagagli. La madre ha dovuto consegnare Furath a un membro dell’équipe medica e presentare il contenuto delle sue borse a un soldato.

Anche se non accuso l’occupazione militare del cancro di Furath, poiché tali malattie sono spesso una questione di destino, l’occupazione è ancora colpevole; colpevole di aver portato con la forza un bambino e sua madre lontano dalla loro città, isolandoli dalla propria famiglia, separandosi tra un bambino gravemente malato e suo padre, a cui è stato ingiustamente negato il permesso di accompagnare la moglie in questo doloroso viaggio.

Sebbene ci siano ospedali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, gestiti da squadre mediche impressionanti e capaci, la cosiddetta amministrazione civile israeliana blocca il passaggio di attrezzature mediche vitali, necessarie per il trattamento con radiazioni. Questo è il motivo per cui Furath e sua madre stanno aspettando al posto di blocco. Senza questo viaggio difficile e pericoloso, il destino di Furath, come molti prima di lui, sarebbe stato segnato.

Più avanti lungo la strada, oltre il Muro dell’Apartheid, di fronte al campo profughi di Qalandiya, un tassista mi ha detto che mi vede venire lì da anni ormai, fare foto, fare domande, ascoltare e dire che scrivo dell’occupazione. “ Ma tutto questo aiuta? ” chiese, interrogativo o dubbioso. “ Cambia mai qualcosa da queste parti? “

Mentre meditavo sulla mia risposta, ho sentito che esiste una verità che non può essere mascherata o negata. Qui, non solo la situazione peggiora costantemente, ma anche la disperazione si approfondisce.

Poi ho continuato a riferire sulle ingiustizie dell’occupazione come ho sempre fatto.

(Tradotto da Tal Haran)

(Tutte le foto: Tamar Fleishman, The Palestine Chronicle)

– In qualità di membro di Machsomwatch, Tamar Fleishman documenta gli eventi ai posti di blocco militari israeliani tra Gerusalemme e Ramallah. I suoi rapporti, foto e video possono essere trovati sul sito web dell’organizzazione: www.machsomwatch.org. È anche membro della “Coalition of Women for Peace” e volontaria in “Breaking the Silence”. Collabora regolarmente con The Palestine Chronicle