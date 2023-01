Un biglietto di sola andata per la morte: giovani di Gaza alla disperata ricerca di una vita migliore

Articolo pubblicato originariamente su Infomigrants e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Circa l’80% di tutte le morti di migranti sono dovute all’annegamento durante le traversate in mare | E. Morenatti/AP Photo/picture-alliance

In tutto il Medio Oriente, centinaia di persone hanno deciso di intraprendere pericolosi viaggi in mare per cercare migliori opportunità. Alcuni cercano di sfuggire alla guerra in Siria, altri alle difficoltà economiche in Libano, altri ancora vogliono superare l’eredità di decenni di conflitto tra israeliani e palestinesi – solo per incontrare la morte.

Tra coloro che sono stati spinti alla disperazione di intraprendere pericolosi viaggi di migrazione dal Medio Oriente ci sono sempre più giovani che vivono nella Striscia di Gaza. L’exclave palestinese sul Mar Mediterraneo misura solo 365 chilometri quadrati, ma ospita oltre due milioni di persone.

Younis al-Shaer era uno dei giovani che hanno lasciato Gaza, sperando di trovare una vita migliore in Europa nel lungo periodo. Il 21enne era uno dei tanti palestinesi che l’anno scorso hanno accettato di rischiare la vita per attraversare il Mar Mediterraneo dopo aver attraversato prima diversi confini terrestri.

Ma i suoi sogni sono ora sepolti in mare: Younis è annegato insieme ad altri sette gazesi che cercavano di raggiungere l’Europa. I loro corpi sono stati riportati a casa il mese scorso.

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), solo l’anno scorso più di 2.000 persone sono state registrate come morte o disperse nel Mediterraneo.

Poiché le difficoltà economiche in Medio Oriente continuano a crescere, molti temono che questa tendenza possa continuare anche nel nuovo anno e oltre.

Vivere ogni giorno nella paura

La madre di Younis ha dichiarato all’agenzia di stampa Agence France-Presse (AFP) che la sua morte l’ha colpita come un “terremoto”.

Dalla casa di famiglia a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, Samira al-Shaer ha detto che lei e la sua famiglia conoscevano “i pericoli dell’emigrazione”. Ma spiega che “a un certo punto ho rinunciato a causa della sua insistenza a partire”.

Sapeva che altri parenti avevano affrontato il viaggio con successo, ma dice di essersi sentita più che a disagio per la decisione di Younis:

“Ogni giorno aspettavo la notizia della sua morte”, ha detto all’AFP prima di baciare una foto del figlio scomparso.

Lunghi viaggi senza garanzie

Secondo i dati forniti dall’Ufficio centrale di statistica palestinese, ben due terzi della popolazione della Striscia di Gaza vivono in condizioni di povertà.

Il piccolo territorio è sottoposto al blocco israeliano da quando il gruppo militante Hamas è salito al potere nel 2007. Ciò significa che i suoi residenti non possono lasciare Gaza via terra, aria o mare attraversando il territorio israeliano, poiché Hamas è stato designato come entità terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele.

Secondo Masarat, un istituto di ricerca con sede a Gaza, circa 36.000 persone hanno lasciato Gaza negli ultimi cinque anni nel tentativo di emigrare, ma non ci sono statistiche ufficiali sul numero di persone che hanno lasciato il piccolo territorio negli ultimi anni utilizzando mezzi irregolari.

Coloro che desiderano partire devono dirigersi a sud verso il vicino Egitto e attraversare prima la penisola del Sinai, percorrendo circa 1.000 chilometri lungo la costa egiziana per entrare in Libia.

Da lì, cercano contatti con i contrabbandieri per tentare la pericolosa traversata verso l’Europa, di solito viaggiando insieme ad altri migranti in fuga dalla povertà e dalla violenza in Medio Oriente e in Africa.

Molti, però, non riescono mai a raggiungere la terraferma.

Una linea sottile tra speranza e disperazione

Secondo i dati dell’UNHCR, negli ultimi tre anni il numero di persone che raggiungono l’Europa attraverso il Mar Mediterraneo è costantemente aumentato. Solo nel 2022, circa 150.000 persone hanno raggiunto l’UE in questo modo.

Samira al-Shaer afferma che i giovani come suo figlio sono sempre più “spinti ad andarsene” da casa dalla “mancanza di lavoro e dalla povertà”.

“Mi ha detto: “Non preoccuparti, se Dio vuole, arriveremo””, ricorda il figlio, aggiungendo che sperava di arrivare in Belgio.

Shaer aveva studiato ragioneria per due anni prima di decidere di lasciare l’enclave palestinese, passando per l’Egitto e poi per la Libia.

Un futuro sepolto in mare

A quanto pare, però, il piano ha cominciato presto a svelarsi, come ha raccontato il fratello Mohammed al-Shaer all’AFP: Una volta raggiunta la Libia, il gruppo di migranti è stato derubato del proprio denaro e dei propri averi. Il fratello 34enne racconta che poi sono stati costretti a dormire in luoghi “inadatti persino agli animali”.

Il gruppo è stato detenuto e tenuto in ostaggio da una banda di trafficanti che ha costretto la famiglia di Younis a pagare 1.500 dollari per il suo rilascio.

Dopo tutti questi contrattempi e altri ancora, alla fine il gruppo di migranti è riuscito a imbarcarsi su un gommone in partenza dalla Libia verso l’Europa a ottobre. Tuttavia, Younis e gli altri sette gazesi che viaggiavano con lui non sono mai arrivati a destinazione. I loro corpi sono stati recuperati sulla costa tunisina, a ovest della Libia.

“Hanno trovato il suo passaporto avvolto nel nylon tra i cadaveri spiaggiati sulla costa”, ha detto Mohammed al-Shaer all’AFP.

“Younis voleva solo assicurarsi un futuro. Sognava di essere se stesso, di possedere una casa e una moto e di aprire un’attività con cui vivere”.

