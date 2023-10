Un caso di genocidio da manuale

Articolo pubblicato originariamente sul sito di Jewish Current

Di Raz Segal (professore associato di studi sull’Olocausto e sui genocidi presso la Stockton University e professore di ruolo incaricato per lo studio dei genocidi moderni)

Palestinesi cercano i sopravvissuti dopo un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il 12 ottobre 2023.

Israele è stato esplicito su quello che sta facendo a Gaza. Perché il mondo non ascolta?

VENERDÌ Israele ha ordinato alla popolazione assediata nella metà settentrionale della Striscia di Gaza di evacuare verso sud, avvertendo che presto avrebbe intensificato l’attacco alla metà superiore della Striscia. L’ordine ha lasciato più di un milione di persone, metà delle quali sono bambini, che tentano freneticamente di fuggire in mezzo a continui attacchi aerei, in un’enclave murata dove nessuna destinazione è sicura. Come ha scritto oggi da Gaza la giornalista palestinese Ruwaida Kamal Amer, “i rifugiati provenienti dal nord stanno già arrivando a Khan Younis, dove i missili non si fermano mai e siamo a corto di cibo, acqua ed energia”. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la fuga di persone dalla parte settentrionale di Gaza verso il sud creerà “conseguenze umanitarie devastanti” e “trasformerà quella che è già una tragedia in una situazione calamitosa”. Nell’ultima settimana, la violenza di Israele contro Gaza ha ucciso più di 1.800 palestinesi, ne ha feriti migliaia e ne ha sfollati più di 400.000 all’interno della striscia. Eppure il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso oggi che ciò che abbiamo visto è “solo l’inizio”.

La campagna di Israele per sfollare i gazawi – e potenzialmente espellerli del tutto in Egitto – è un altro capitolo della Nakba, in cui si stima che 750.000 palestinesi siano stati cacciati dalle loro case durante la guerra del 1948 che ha portato alla creazione dello Stato di Israele. Ma l’assalto a Gaza può essere inteso anche in altri termini: come un caso da manuale di genocidio che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. Lo dico come studioso di genocidi, che ha trascorso molti anni a scrivere della violenza di massa israeliana contro i palestinesi. Ho scritto del colonialismo dei coloni e della supremazia ebraica in Israele, della distorsione dell’Olocausto per incrementare l’industria israeliana delle armi, della strumentalizzazione delle accuse di antisemitismo per giustificare la violenza israeliana contro i palestinesi e del regime razzista di apartheid israeliano. Ora, dopo l’attacco di Hamas di sabato e l’uccisione di massa di oltre 1.000 civili israeliani, si sta verificando il peggio del peggio.

Secondo il diritto internazionale, il crimine di genocidio è definito dall'”intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale”, come indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite del dicembre 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. Nel suo attacco omicida a Gaza, Israele ha proclamato a gran voce questo intento. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lo ha dichiarato senza mezzi termini il 9 ottobre: “Stiamo imponendo un assedio totale a Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente acqua, niente carburante. Tutto è chiuso. Stiamo combattendo contro animali umani e agiremo di conseguenza”. I leader occidentali hanno rafforzato questa retorica razzista descrivendo l’assassinio di massa di civili israeliani da parte di Hamas – un crimine di guerra secondo il diritto internazionale che ha giustamente provocato orrore e shock in Israele e nel mondo – come “un atto di pura malvagità”, secondo le parole del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, o come una mossa che riflette un “male antico”, secondo la terminologia del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Questo linguaggio disumanizzante è chiaramente calcolato per giustificare la distruzione su larga scala di vite palestinesi; l’affermazione del “male”, nel suo assolutismo, elude le distinzioni tra militanti di Hamas e civili gazani e occlude il più ampio contesto della colonizzazione e dell’occupazione.

La Convenzione ONU sul genocidio elenca cinque atti che rientrano nella sua definizione. Israele ne sta attualmente perpetrando tre a Gaza: “1. Uccisione di membri del gruppo. 2. Provocare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo. 3. Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica, totale o parziale”. L’aviazione israeliana, secondo il suo stesso resoconto, ha finora sganciato più di 6.000 bombe su Gaza, che è una delle aree più densamente popolate del mondo – più bombe di quante gli Stati Uniti ne abbiano sganciate su tutto l’Afghanistan in ogni anno della loro guerra. Human Rights Watch ha confermato che le armi utilizzate includevano bombe al fosforo, che incendiano corpi ed edifici, creando fiamme che non si spengono a contatto con l’acqua. Questo dimostra chiaramente cosa Gallant intende per “agire di conseguenza”: non colpire singoli militanti di Hamas, come sostiene Israele, ma scatenare una violenza mortale contro i palestinesi di Gaza “in quanto tali”, nel linguaggio della Convenzione ONU sul genocidio. Israele ha anche intensificato il suo assedio di 16 anni a Gaza, il più lungo della storia moderna, in chiara violazione del diritto umanitario internazionale, fino a un “assedio completo”, secondo le parole di Gallant. Questo giro di parole indica esplicitamente un piano per portare l’assedio alla sua destinazione finale di distruzione sistematica dei palestinesi e della società palestinese di Gaza, uccidendoli, affamandoli, tagliando le loro forniture d’acqua e bombardando i loro ospedali.

Non sono solo i leader israeliani a usare questo linguaggio. Un intervistato del canale 14, filo-Netanyahu, ha chiesto a Israele di “trasformare Gaza in Dresda”. Canale 12, l’emittente israeliana più seguita, ha pubblicato un servizio su israeliani di sinistra che chiedono di “ballare su quella che era Gaza”. Nel frattempo, i verbi genocidi – gli appelli a “cancellare” e “spianare” Gaza – sono diventati onnipresenti sui social media israeliani. A Tel Aviv, uno striscione con scritto “Zero gazani” è stato visto appeso a un ponte.

In effetti, l’assalto genocida di Israele a Gaza è abbastanza esplicito, aperto e spudorato. Gli autori di genocidi di solito non esprimono le loro intenzioni così chiaramente, anche se ci sono delle eccezioni. All’inizio del XX secolo, ad esempio, gli occupanti coloniali tedeschi perpetrarono un genocidio in risposta a una rivolta delle popolazioni indigene Herero e Nama nell’Africa sud-occidentale. Nel 1904, il generale Lothar von Trotha, comandante militare tedesco, emise un “ordine di sterminio”, giustificato dalla logica della “guerra di razza”. Nel 1908, le autorità tedesche avevano ucciso 10.000 Nama e avevano raggiunto il loro obiettivo dichiarato di “distruggere gli Herero”, uccidendo 65.000 Herero, l’80% della popolazione. Gli ordini di Gallant del 9 ottobre non erano meno espliciti. L’obiettivo di Israele è distruggere i palestinesi di Gaza. E noi che osserviamo il mondo siamo inadempienti rispetto alla nostra responsabilità di impedirglielo.