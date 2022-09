Un contratto governativo mostra come Israele sfrutta le foreste per accaparrarsi la terra dei cittadini beduini

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Agenti della polizia israeliana sorvegliano una protesta contro la piantumazione di alberi da parte del Fondo nazionale ebraico, all’esterno del villaggio beduino di Sa’wa al-Atrash, nel deserto del Naqab/Negev, nel sud di Israele, 12 gennaio 2022. (Flash90)

Un accordo tra l’Israel Land Authority e il Jewish National Fund utilizza un linguaggio militaresco per giustificare la piantumazione di alberi come arma contro gli “invasori”.

Sin dalla sua fondazione, lo Stato di Israele ha utilizzato la piantumazione di alberi come mezzo per coprire il passato o per spianare la strada al futuro. Se all’apparenza la piantumazione di alberi sembra una politica benevola, persino positiva, in Israele la storia è ben diversa.

Lo Stato ha storicamente piantato alberi come modo per nascondere i villaggi palestinesi che ha distrutto – e i cui residenti ha espulso – durante la Nakba del 1948. Ma questa pratica rimane ancora oggi uno strumento per l’ulteriore espropriazione dei cittadini palestinesi di Israele. Questo è più evidente che nel Naqab/Negev, dove la lotta di Israele per la terra contro i cittadini beduini sta assumendo la forma di un’operazione militare.

Nuovi documenti scoperti da Local Call rivelano fino a che punto le autorità israeliane trattano i propri cittadini come nemici. Secondo un contratto tra l’Israel Land Authority (ILA), che gestisce i terreni di proprietà dello Stato, e il Jewish National Fund-Keren Kayemeth LeIsrael (JNF-KKL), un’organizzazione quasi governativa che possiede il 13% dei terreni in Israele ed è responsabile dei progetti di piantumazione di alberi in tutto il Paese, la polizia israeliana ha raccomandato al JNF di piantare foreste nei territori che lo Stato vuole “proteggere” dai beduini per “prevenire invasioni e sconfinamenti”.

I piani, secondo il contratto, devono essere tenuti “segreti fino alla loro attuazione”, mentre i residenti beduini, che si oppongono all’impianto su terreni di cui rivendicano la proprietà, sono definiti come una “popolazione criminale [e] ostile”.

Il rimboschimento stesso, si legge nel documento, sarà effettuato dal JNF come appaltatore dell’ILA, e la terra su cui saranno piantati gli alberi non gli è stata assegnata. L’importo del contratto è di 15 milioni di NIS per il 2022 e di 20,5 milioni di NIS per il 2023. In particolare, l’accordo è stato esentato da una gara d’appalto pubblica; le istituzioni governative in Israele dovrebbero indire gare d’appalto per tutti i contratti, a meno che non sia stata presa una decisione diversa.

Mentre i precedenti contratti di rimboschimento tra l’ILA e la JNF erano giustificati dalla competenza di quest’ultima nel piantare foreste, quest’anno il linguaggio militarizzato spicca come una delle principali giustificazioni. Il nuovo accordo sostiene esplicitamente che il rimboschimento si è dimostrato efficace nel prevenire le “invasioni” e che gli alberelli sono destinati a facilitare una “forte acquisizione” della terra.

Inoltre, l’accordo afferma che l’ubicazione del rimboschimento è stata determinata dopo che gli ispettori dell’ILA, dell’Autorità per la Natura e i Parchi e del JNF hanno identificato “aree ‘sensibili’… [in cui] si verificano ripetute invasioni massicce, caratterizzate da coltivazioni e costruzioni illegali”.

Il linguaggio militaresco potrebbe essere una risposta alle forti proteste condotte dai residenti beduini nel villaggio di Sa’wa al-Atrash a gennaio, dopo che le autorità israeliane avevano tentato di realizzare piani di rimboschimento sulla loro terra.

“Questo documento dimostra come lo Stato stia deliberatamente operando all’oscuro”, ha dichiarato l’avvocato Myssana Morany di Adalah, un centro legale che si occupa dei diritti dei cittadini palestinesi di Israele. Il contratto, ha aggiunto Morany, dimostra che per lo Stato e la polizia “piantare alberi è diventata un’arma” contro la popolazione beduina.

Una popolazione criminale

L’accordo non specifica dove avverrà il nuovo rimboschimento, ma dai dati in possesso di Adalah, oltre a quelli ottenuti da una precedente petizione presentata dalla Società per la protezione della natura in Israele, risulta che più della metà dei progetti di rimboschimento realizzati a scopo di accaparramento di terre negli ultimi due decenni hanno avuto luogo nel Naqab. Il documento non fa inoltre riferimento al fatto che in molti casi le piantumazioni vengono effettuate in territori che non sono registrati a nome dello Stato, poiché i residenti beduini ne hanno rivendicato la proprietà.

All’inizio di quest’anno, la JNF ha cercato di piantare alberi vicino alle case del villaggio di Sa’wa al-Atrash, su terreni sui quali la famiglia al-Atrash ha presentato una rivendicazione di proprietà decenni fa, e che ha coltivato fino al momento della piantagione della JNF. A seguito di grandi proteste, violenze della polizia e l’arresto di decine di residenti, l’impianto è stato interrotto. Il ministro dell’Edilizia e degli Alloggi Ze’ev Elkin all’epoca liquidò gli scontri come un “evento di routine”.

Per dimostrare la necessità di collaborare specificamente con il JNF, il contratto affermava che l’ILA “ha allegato alla sua domanda una lettera del capo dell’unità delle forze speciali della polizia israeliana e del comandante dell’unità Yoav [un’unità paramilitare della polizia incaricata di far rispettare la legge nella comunità beduina] che chiarisce la necessità e l’efficacia di effettuare il rimboschimento allo scopo di proteggere la terra, e in particolare la necessità che tali operazioni siano effettuate da un ente pubblico [cioè il JNF]. Il JNF], che ha un vantaggio per il suo stesso scopo e i suoi obiettivi nell’affrontare una popolazione criminale che cerca di ostacolare il rimboschimento”. Non è chiaro in base a quale autorità la polizia abbia ritenuto di poter approvare quale agenzia dovesse effettuare la piantumazione degli alberi.

Cittadini beduini palestinesi di Israele cercano di fermare i bulldozer israeliani utilizzati in un programma di piantumazione di alberi condotto dal Fondo nazionale ebraico (JNF) sul terreno del villaggio di Sa’wa al-Atrash nel Naqab/Negev, 12 gennaio 2022. (Oren Ziv/Activestills)

“La polizia ha oltrepassato il limite con questa raccomandazione”, ha dichiarato Hussein al-Rifa’a, un attivista sociale coinvolto nella lotta a Sa’wa al-Atrash e precedentemente a capo del Consiglio regionale dei villaggi non riconosciuti nel Naqab. “È un organo di applicazione, non un organo di raccomandazione, ma nel Naqab tutto è possibile”.

“Questa è una violazione dell’autorità [della polizia]”, gli fa eco Dafna Saporta, coordinatrice del team del Negev presso l’ONG di pianificazione Bimkom, che lavora contro i metodi di imboschimento dell’ILA e della JNF-KKL. “Che posizione può avere la polizia nel possesso della terra?”.

“Siamo di fronte a un’ondata di incitamento, e i media hanno partecipato volentieri”, ha continuato al-Rifa’a. “I beduini non sono criminali. Vogliono soluzioni – da 70 anni. Come ogni popolazione trascurata dallo Stato, c’è una piccola percentuale di cose negative: una persona commette un atto illegale e l’intera comunità viene etichettata come ‘criminale'”.

Tutto è nelle stesse mani

Per spiegare il motivo per cui il contratto del JNF è stato esentato dalla gara d’appalto pur essendo un ente pubblico, l’accordo afferma che “c’erano persone che cercavano di impedire il rimboschimento [che] avevano commesso danni a proprietà e vite umane”, aggiungendo che “un appaltatore privato motivato solo da considerazioni di profitto sarà dissuaso dal lavorare con una popolazione ostile”. Il JNF, invece, è “guidato dalla convinzione… la determinazione dei dipendenti del JNF-KKL e il loro impegno nel compito di proteggere la terra sono grandi e provati alla luce delle esperienze passate”.

L’atmosfera militare del progetto di imboschimento “allo scopo di proteggere la terra” raggiunge il suo apice nella sezione 7.3.3 del documento: “Nella collaborazione con il JNF-KKL”, si legge, “i piani dello Stato sono tenuti segreti fino alla loro attuazione. Questa questione è di grande importanza, poiché rivelare le operazioni in una fase precedente potrebbe vanificare l’operazione e mettere in pericolo le forze che operano sul campo”.

In una sentenza del 2001, l’Alta Corte israeliana ha stabilito che l’impianto di foreste deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altro atto di pianificazione, e deve quindi essere presentato agli appositi comitati di pianificazione dove possono essere sollevate obiezioni. Tuttavia, l’ILA sostiene che si tratta di “imboschimento agricolo” e non richiede l’approvazione, aggirando così i comitati di pianificazione. Bimkom, così come altre organizzazioni, ha respinto con forza questa definizione.

Nel 2015, la Società per la protezione della natura in Israele ha presentato una petizione all’Alta Corte contro i piani di rimboschimento nel Naqab, in quanto causano gravi danni alla natura e aggirano illegalmente le procedure di pianificazione accettate.

Successivamente è stato istituito il “Comitato Scoop” (dal nome di un alto funzionario dell’ILA) per esaminare i casi definiti “imboschimento agricolo”. Ma le discussioni in questo comitato – più della metà dei cui membri sono rappresentanti dell’ILA, del JNF e dell’Autorità per la Natura e i Parchi – non sono trasparenti per il pubblico. Un’altra petizione presentata dalla Società per la Protezione della Natura in Israele contro i piani di rimboschimento è stata respinta.

A febbraio, Adalah ha presentato una richiesta di libertà di informazione all’ILA per ricevere i protocolli della commissione e altri materiali relativi al suo lavoro. “Abbiamo ricevuto pochissimo materiale”, ha detto Morany. L’ILA “ci ha detto che alcuni materiali sono nelle mani del JNF, che hanno contattato, ma il JNF non li ha forniti. Mi hanno suggerito di contattare il JNF”.

Rivolgersi al JNF è senza speranza, ha detto Morany, perché tecnicamente non è un ente governativo e quindi non è obbligato a rispondere alle richieste di libertà di informazione. Ma alla luce del documento in cui lo Stato ammette apertamente di utilizzare il JNF per mantenere la segretezza dei suoi piani di rimboschimento, è ormai chiaro, ha sottolineato Morany, che “tutto è nelle stesse mani”. Lo Stato trasferisce alla JNF cose che non può fare legalmente”.

Dobbiamo sopravvivere a questa ondata di istigazione

Secondo Saporta, si può presumere che i piani di imboschimento avrebbero incontrato difficoltà se fossero arrivati ai comitati di pianificazione. Il rimboschimento viene effettuato su territori che lo Stato ha definito, nell’ambito del Piano metropolitano di Be’er Sheva, come “paesaggio rurale agricolo misto”, ossia aree destinate alla creazione e all’espansione di villaggi beduini. L’imboschimento è in contrasto con questo piano”, ha dichiarato.

Come a Sa’wa, gran parte delle piantumazioni avviene in aree molto vicine alle case dei residenti beduini, e questo non è un caso. In uno dei protocolli del Comitato Scoop che Adalah ha ricevuto, Ilan Yeshuron, direttore della regione meridionale della divisione di protezione del territorio dell’ILA, afferma che “lo scopo della piantagione è, tra le altre cose, quello di prevenire l’espansione degli insediamenti illegali [beduini] nella zona. Ci stiamo avvicinando a una distanza di decine di metri dagli agglomerati residenziali, non di più”.

Poiché l’ILA e la JNF non forniscono dati sui loro progetti di rimboschimento, è difficile conoscere esattamente l’entità dei loro piani, ma si stima che coinvolgano decine di migliaia di dunam. Secondo Adalah, ci sono rivendicazioni di proprietà su una parte significativa delle aree imboschite, il che significa che, contrariamente a quanto descritto nel documento ILA-JNF, lo Stato non è il proprietario.

“Dicono che l’obiettivo è prevenire l’invasione, ma determinare chi invade o meno è una questione legale”, ha detto Morany. “Stanno creando dei fatti sul campo. Non c’è un’indagine legale, non c’è una procedura di pianificazione e non c’è trasparenza”.

L’ILA sostiene che il progetto è solo temporaneo e che gli alberi possono essere sradicati in seguito se la situazione legale cambia. Ma questo non rassicura Morany. “È un bluff”, ha spiegato. “La piantumazione di alberi impedisce alle persone con diritti di proprietà di utilizzare la terra. Stanno cambiando la situazione e aggirando i processi di regolarizzazione”.

“Il tribunale non aiuterà [l’ILA]; queste sono terre private dei beduini”, ha detto Al-Rifa’a, riferendosi principalmente alla Valle di Be’er Sheva, dove si trova gran parte dei villaggi non riconosciuti e dove è stata effettuata gran parte del rimboschimento. “Da un punto di vista legale, la proprietà della terra non è contestata. La popolazione non è stata trasferita da un’altra parte del Naqab, ma vi è rimasta fin dalla fondazione di Israele”.

Ha proseguito: “Lo Stato ha cercato di impadronirsi di quest’area in tutti i modi e non ha funzionato, così ora vuole usare il JNF e la polizia per impadronirsi della terra. Siamo in una brutta situazione, ma dobbiamo sopravvivere a questa ondata di incitamento”.

Nella sua risposta alla richiesta di commento di Local Call, l’ILA ha dichiarato: “Le operazioni di piantagione per proteggere e preservare la terra nel Negev sono state effettuate dallo Stato per circa 30 anni come parte del lavoro continuo di protezione delle terre dello Stato e come parte dei doveri dell’ILA stabiliti dalla legge. Si tratta di opere agricole temporanee e reversibili, il cui scopo è quello di preservare la terra in modo che sia disponibile per qualsiasi uso stabilito dalle parti autorizzate”.

Il documento prosegue: “Molti anni di esperienza dimostrano che la piantumazione di alberi è molto efficace per prevenire le invasioni e le costruzioni illegali, nonché per evitare gravi danni ambientali dovuti all’abbandono di rifiuti e alle discariche abusive, e per conservare le acque di deflusso, ecc. Queste piantumazioni protettive vengono effettuate in coordinamento con tutti gli organi statali competenti, a seguito di una chiara decisione dell’Alta Corte in materia”.

Per quanto riguarda il ruolo delle forze di sicurezza nazionali nei piani, l’ILA ha aggiunto: “La polizia è un organo che assiste l’ILA nell’esecuzione delle azioni di controllo in conformità con i poteri legali, e non è affatto coinvolta nella gestione del territorio e di tutto ciò che questo comporta”.

Nella sua dichiarazione a Local Call, la Polizia israeliana ha affermato che il suo ruolo è quello di “assistere e garantire gli organi civili preposti all’applicazione della legge nello svolgimento dei loro compiti, dopo che questi si sono rivolti alla polizia di propria iniziativa per ottenere assistenza. Sottolineiamo che la polizia non interferisce in nulla che riguardi la gestione della terra, compresi i diritti di proprietà.

“La lettera in questione fa riferimento alle difficoltà che gli organi preposti all’applicazione della legge incontrano, ai rischi connessi e ai vantaggi di collaborare con un ente pubblico alla luce delle circostanze citate. Le affermazioni relative ai benefici della piantumazione come mezzo per entrare in possesso di un terreno si basano su una posizione professionale e su un’ampia esperienza della Polizia di Israele nell’assistere gli organi esecutivi”.