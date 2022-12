Un filmato dalla Cisgiordania getta i riflettori sull’uso della forza letale da parte di Israele

Articolo pubblicato originariamente sulla BBC

Di Tom Bateman

I parenti piangono la morte di Raed al-Naasan, ucciso martedì

Le truppe israeliane erano entrate nel villaggio avvertendo dei piani di demolizione di una casa palestinese.

Il filmato mostra un gruppo di uomini e adolescenti che lanciano sassi – poi si ritirano – mentre risuonano due spari.

Raed al-Naasan corre dietro un angolo e si accascia, con il sangue che gli cola dalla testa, ferito a morte.

È stato ucciso martedì, uno dei quattro palestinesi uccisi dalle truppe israeliane durante scontri in diversi villaggi della Cisgiordania occupata.

E ora il filmato della sua uccisione sta gettando nuovi riflettori sull’uso della forza letale da parte di Israele, mentre la violenza nella regione raggiunge livelli senza precedenti da anni.

Nelle ore successive alla sua morte, l’esercito ha dichiarato che i soldati hanno usato munizioni vere in risposta a un sospetto “avvistato mentre lanciava bombe molotov” contro di loro.

Ma le prove video e i testimoni oculari suggeriscono che questo non era il caso quando è stato colpito.

Quest’anno in Cisgiordania sono stati uccisi più di 140 palestinesi, quasi tutti dalle forze israeliane. I morti includono civili e militanti armati. Nel frattempo, una serie di attacchi palestinesi contro gli israeliani, così come gli spari dei militanti contro le truppe durante le incursioni di arresto, hanno ucciso più di 30 persone tra civili e truppe.

L’inviato delle Nazioni Unite nella regione, Tor Wennesland, ha avvertito questa settimana che il conflitto e l’occupazione militare stanno “nuovamente raggiungendo il punto di ebollizione”.

Gli attivisti del gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem stanno attualmente indagando sulla morte di Naasan, affermando che un numero significativo di casi di manifestanti uccisi quest’anno sono da considerarsi “uso eccessivo della forza”.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver agito per fermare “violenti rivoltosi” e che l’incidente è in corso di “esame”.

Le truppe sono entrate nel villaggio di al-Mughayyir martedì per notificare ordini di demolizione contro le “costruzioni illegali” – questo accade quando le autorità israeliane pianificano di demolire le case palestinesi costruite senza permessi, anche se questi sono spesso impossibili da ottenere.

Naasan, 21 anni, è stato colpito a morte dopo che un gruppo di circa 20 giovani e adolescenti si è riunito e ha lanciato pietre verso le jeep e i soldati.

Secondo il diritto internazionale, l’uso di armi da fuoco da parte delle forze di sicurezza contro i civili è definito come misura di ultima istanza e può avvenire solo per fermare una “minaccia imminente di morte o di lesioni gravi”.

Il video fornito alla BBC, girato per quasi un minuto prima della sparatoria, mostra il gruppo, compreso il signor Naasan, che sembra raccogliere pietre dalla strada e lanciarle verso le truppe, che non sono visibili nel filmato. Non si vede nessuno lanciare bombe molotov. Il signor Naasan si trova poi davanti alla casa della sua famiglia, apparentemente con delle pietre in mano, quando si sentono due spari. Si pensa che il secondo sia lo sparo che lo ha ferito mortalmente.

Il paramedico Mujahid Abu Aliya si è precipitato a curarlo sulla scena.

“Nessuno ha lanciato una molotov, ero qui…. Quando l’ho preso in braccio urlava: ‘Morirò, morirò'”, ha detto.

Fatma, la madre del signor Naasan, ha raccontato di essere corsa dietro a lui pochi istanti dopo, cercando disperatamente di aiutarlo.

“Sono state le truppe ad attaccarci, sono venute verso la casa durante gli scontri e i giovani hanno partecipato”, ha detto alla BBC poco dopo il funerale del figlio.

Un altro testimone oculare, Raghd Jehad, ha detto: “Quando hanno iniziato a sparare munizioni vere, tutti gli uomini si sono dispersi tranne lui, che era lì in piedi”.

“È da una settimana che fanno irruzione nel villaggio. Questa è un’occupazione e vengono quando vogliono”, ha aggiunto.

Naasan aveva da poco terminato gli studi e si stava addestrando come ufficiale dei servizi di sicurezza dell’Autorità Palestinese, la forza sostenuta dall’estero che svolge attività di polizia interna in alcune zone della Cisgiordania.

In una dichiarazione l’IDF ha affermato che: “Nel video è rappresentata solo una parte dell’evento. I soldati dell’IDF si sono imbattuti in violenti rivoltosi… tra cui il deceduto”.

L’uomo ha lanciato una molotov contro le forze dell’ordine, che hanno aperto il fuoco in risposta”. Le circostanze dell’evento sono in corso di esame”.

Il villaggio di Al-Mughayyir è stato testimone di anni di scontri con le truppe israeliane. È vicino ad alcuni degli insediamenti israeliani più ideologizzati della Cisgiordania, da dove gruppi hanno cercato di costruire avamposti su terreni vicini al villaggio.

Gli insediamenti sono considerati illegali dal diritto internazionale e la maggior parte degli avamposti sono vietati anche dalle leggi israeliane.

I residenti di Al-Mughayyir hanno dichiarato di temere un peggioramento della situazione.

Il prossimo ministro della sicurezza nazionale israeliano sarà Itamar Ben-Gvir, un uomo di estrema destra, un convinto sostenitore degli insediamenti che chiede di sparare ai palestinesi che lanciano pietre. Vuole anche che i soldati israeliani godano dell’immunità penale nei casi di uccisione di palestinesi.

Dror Sadot di B’Tselem, il gruppo per i diritti umani, ha descritto il 2022 come un “anno estremo” in termini di morti palestinesi.

“Ci sono molti casi di proteste in cui i palestinesi usano pietre, sassi e talvolta altri mezzi, e l’esercito israeliano usa quasi sempre una forza sproporzionata”, ha detto.

L’IDF respinge questa tesi, affermando di aver sempre condotto indagini interne sulle vittime palestinesi. Ma i gruppi per i diritti umani hanno descritto tali indagini come un “whitewash”.

Questa settimana, tra l’inasprirsi delle violenze, una soldatessa israeliana è rimasta gravemente ferita quando un palestinese – poi ucciso – le è piombato addosso con la sua auto vicino a un insediamento in Cisgiordania. Le forze israeliane sono inoltre ancora alla ricerca di sospetti dopo un duplice attentato a Gerusalemme che la settimana scorsa ha ucciso due israeliani.

Dalla primavera, Israele ha effettuato quasi ogni notte incursioni di ricerca e arresto in Cisgiordania e afferma che continuerà le operazioni per prevenire la minaccia di ulteriori attacchi.