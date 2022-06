Un genocidio statistico

Articolo pubblicato originariamente su Internazionale

Richard Horton è il caporedattore di The Lancet. Si è qualificato in fisiologia e medicina con lode presso l’Università di Birmingham nel 1986. È entrato a far parte di The Lancet nel 1990, trasferendosi a New York come editore nordamericano nel 1993. Nel 2016 ha presieduto il gruppo di esperti per la Commissione di alto livello sull’occupazione sanitaria e Crescita economica, convocata dai Presidenti Hollande della Francia e Zuma del Sud Africa. Dal 2011 al 2015 è stato co-presidente del gruppo indipendente di revisione di esperti delle Nazioni Unite sull’informazione e la responsabilità per la salute delle donne e dei bambini. Nel 2011 è stato eletto Foreign Associate dello US Institute of Medicine e, nel 2015, ha ricevuto il Friendship Award dal governo cinese. Nel 2019 gli è stato conferito il premio Health Leaders Award del direttore generale dell’OMS per l’eccezionale leadership nella salute globale e il premio Roux in riconoscimento dell’innovazione nell’applicazione delle prove sanitarie globali. Nel 2021 ha ricevuto il Physicians for Human Rights Award in riconoscimento della straordinaria leadership nel promuovere la salute e i diritti umani. Ora lavora per sviluppare l’idea di salute planetaria: la salute delle civiltà umane e degli ecosistemi da cui dipendono. Nel 2020 ha pubblicato The COVID-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop It Happening Again. Una seconda edizione rivista, aggiornata e ampliata è stata pubblicata nel 2021.